허경환과 양세찬이 양념치킨 조리법을 두고 신경전을 벌인다./사진=텐아시아DB

허경환과 양세찬이 양념치킨 조리법을 두고 신경전을 벌인다./사진제공=SBS

'런닝맨' 멤버들이 저녁 식사 준비에 나선 가운데, 허경환과 양세찬이 양념치킨 조리법을 두고 신경전을 벌인다.오는 11일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 1박 2일 철원 여행의 마지막 일정으로 저녁 식사를 준비하는 멤버들의 모습이 공개된다.지난주 철원의 가을 명소를 누비며 빙고 레이스를 펼친 멤버들은 이날 직접 저녁상을 차린다. 철원 특산품인 '오대쌀'로 지은 밥부터 부대찌개, 양념치킨까지 메뉴별로 역할을 분담하지만, 시작부터 예상치 못한 난관에 부딪힌다. 가장 먼저 위기를 맞는 사람은 양념치킨을 담당한 허경환이다. 지난해 통영 1박 2일 촬영 당시 생선조림을 만들었다가 멤버들을 경악하게 한 전적이 있어 이번에도 불신을 산다.허경환은 명예 회복을 위해 의욕적으로 요리에 나서지만, 양세찬과 조리법을 두고 사사건건 충돌한다. 양세찬은 생닭을 손질하는 과정에서부터 "내가 썬 닭이 더 예쁘다"며 견제에 나선다. 이후에도 도발이 이어지자 허경환 역시 물러서지 않고 맞서며 신경전이 벌어진다. 여기에 기름 온도 조절까지 실패해 닭이 새까맣게 타면서 명예 회복에도 빨간불이 켜진다.다른 멤버들의 상황도 다르지 않다. 부대찌개를 맡은 하하는 깊은 맛을 내겠다며 사골 육수 10봉을 넣지만, 기대했던 맛이 나오지 않자 수습에 나선다. '런닝맨 공식 밥 담당' 지석진마저 밥 짓기에 실패하면서 저녁 식사 준비는 난항을 겪는다.'철원 뜯어뿌쓰요Ⅱ' 레이스가 담긴 '런닝맨'은 평소보다 10분 이른 11일 오후 6시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr