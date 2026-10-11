배우 이준기가 3년 만에 안방극장에 복귀해 천재 외과 의사로 변신했다./사진=채널A 방송 화면 캡처

배우 이준기가 3년 만에 안방극장에 복귀해 천재 외과 의사로 변신했다./사진=채널A 방송 화면 캡처

배우 이준기가 3년 만에 안방극장에 복귀해 천재 외과 의사로 변신했다. 첫 방송 시청률은 0.3%로 다소 아쉬운 출발을 보였지만, 딸을 납치당한 아버지의 절박한 심정을 밀도 있게 그려내며 극의 몰입도를 높였다.지난 6일 첫 방송 된 채널A 화요드라마 '키드냅 게임'은 시청률 0.3%를 기록했다. 서울, 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 마닐라, 나하 등 아시아 7개 도시에서 동시다발적으로 벌어지는 납치 사건을 다룬 스릴러다. 한국, 일본, 홍콩이 공동 제작한 글로벌 프로젝트로, 이준기가 2023년 tvN '아라문의 검' 이후 약 3년 만에 선택한 드라마 복귀작이다.극 중 이준기는 천재 외과 의사 한기주 역을 맡았다. 한기주는 의사로 명성을 얻었지만, 시력을 잃은 딸 리안(최소율 분)의 개두술이 실패한 이후 수술실에 들어가지 못하는 인물이다.첫 방송에서는 딸의 납치 사건에 휘말리는 한기주의 모습이 그려졌다. 리안의 발표회를 앞두고 꽃집에 들른 기주는 의문의 여성에게 꽃을 건네받는다. 이후 '게임 시작까지 앞으로 5시간'이라는 메시지를 받으며 심상치 않은 사건을 예감하게 한다.기주는 공연을 마친 딸을 잠시 두고 자리를 비운다. 그러나 돌아온 자리에는 붉은 장미꽃잎만 남아 있을 뿐 리안의 모습은 보이지 않는다. 당황한 기주는 경찰과 주변 사람들에게 딸의 행방을 묻지만, 좀처럼 단서를 찾지 못한다. 이때 '키드냅 게임' 참가를 알리는 지령이 전달되면서 딸을 되찾기 위한 사투가 시작된다.이준기는 과거의 자신감을 잃은 의사의 내면과 딸이 사라진 뒤 혼란에 빠진 아버지의 감정을 섬세하게 표현했다. 특히 납치 사실을 알게 된 순간의 충격부터 딸을 찾아 헤매는 절박함까지 감정의 변화를 설득력 있게 전달하며 극의 긴장감을 더했다.그동안 다양한 장르에서 활약해 온 이준기는 이번 작품에서 부성애와 심리적 갈등을 중심으로 연기를 펼친다. 첫 회부터 납치 사건의 중심에 선 한기주가 딸을 구하기 위해 어떤 선택을 내릴지 관심을 끈다.'키드냅 게임'은 매주 화요일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr