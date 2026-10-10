에이티즈 산이 최근 불거진 밀라노 열애설을 직접 언급했다./사진=텐아시아DB

에이티즈 산이 최근 불거진 밀라노 열애설을 직접 언급했다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

에이티즈 산이 최근 불거진 밀라노 열애설을 직접 언급했다.지난 6일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹예능 '살롱드립' 영상 말미에는 다음 회 게스트인 에이티즈 산과 우영의 예고편이 공개됐다.산은 "나는 밀라노에서 오늘 들어왔다"며 최근 근황을 전했다. 이에 장도연은 최근 기사에 '열애설 직접 해명'이라는 내용이 등장했다며 산의 밀라노 열애설을 언급했다. 산은 "성공하면 그런가 봐요"라고 답하며 여유로운 반응을 보였다.옆에 있던 우영은 곧바로 "얘는 이제 밖에 나가서 '나 몰라? 가슴으로 집안 일으킨 최산' 이러고 다닌다"며 산을 놀렸다. 산은 "얘가 이렇게 나를 조롱해도 기분이 안 나쁘다"고 응수했다. 우영 역시 "우리는 진심으로 싸운 적이 단 한 번도 없다"고 말했고, 산도 "한 번도 없다"고 맞장구쳤다.밀라노 이야기가 다시 나오자 우영은 "그만 꺼드럭대라. 너 돌체앤가바나 갔다 온 거 안다"고 장난을 이어갔다. 산 역시 이를 자연스럽게 받아치며 오랜 친구다운 호흡을 보였다. 앞서 산은 지난달 이탈리아 밀라노 거리에서 한 여성과 함께 걷는 모습이 담긴 사진과 영상이 온라인에 퍼지며 열애설에 휩싸였다.당시 소속사 KQ엔터테인먼트는 해당 여성이 현지 브랜드 관계자로, 일정에 필요한 물품을 구매하기 위해 함께 이동한 것이라고 설명했다. 현장에는 매니저와 현지 경호원도 동행했다고 밝혔다. 산 역시 팬 소통 플랫폼을 통해 열애설이 사실이 아니라고 직접 부인했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr