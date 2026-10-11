배우 배강희가 데뷔 4년 만에 극장 개봉작으로 관객들과 만난다./사진제공=하이지음스튜디오

배우 배강희가 데뷔 4년 만에 극장 개봉작으로 관객들과 만난다./사진제공=하이지음스튜디오

배우 배강희가 데뷔 4년 만에 극장 개봉작으로 관객들과 만난다. '더 글로리'에서 어린 이사라 역을 맡아 얼굴을 알린 그는 영화 '최종면접'으로 부산국제영화제에 참석해 관객들과 소통했다.배강희는 지난 6일 개막한 제31회 부산국제영화제(이하 부국제)에서 '최종면접' 관련 일정을 소화했다. 개막식을 시작으로 야외무대인사와 관객과의 대화(GV), 라이브 방송 등 다양한 공식 행사에 참여했다.야외무대인사에서는 작품과 자신이 맡은 캐릭터를 소개했다. 이어진 GV에서는 배역을 준비하며 고민했던 부분과 촬영 현장 비하인드, 동료 배우들과의 일화 등을 전하며 관객들의 질문에 답했다.라이브 방송과 공식 이벤트에서도 관객들과 소통했다. 극 중 냉철한 성격의 차주원과는 다른 밝고 유쾌한 모습을 보여주는가 하면, 함께 출연한 배우들과 자연스러운 호흡을 이어갔다.부국제 일정을 마친 배강희는 "정말 감사하고 의미 있는 시간을 보냈습니다. 관객분들과 직접 만나 작품에 관해 이야기를 나눌 수 있어 더 특별했고, 작품을 함께 만든 분들과 좋은 기억을 남길 수 있어 행복했습니다. 좋은 에너지를 많이 받고 돌아가는 만큼 앞으로 더 좋은 모습으로 인사드리겠습니다. 감사합니다"라고 소감을 밝혔다.배강희는 2022년 드라마 '환혼'으로 데뷔했다. 같은 해 공개된 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서는 김히어라가 연기한 이사라의 어린 시절을 맡아 인지도를 높였다. 이후 '무인도의 디바', 영화 '사마귀' 등 여러 작품에 출연하며 활동을 이어왔다.이번 '최종면접'에서는 냉철하고 속내를 쉽게 내비치지 않는 차주원 역으로 새로운 연기 변신에 나선다. 앞선 작품에서 보여준 모습과는 다른 캐릭터를 맡은 만큼 극장에서 선보일 연기에도 관심이 쏠린다.배강희의 스크린 데뷔작 '최종면접'은 제31회 부산국제영화제 파노라마 섹션에 공식 초청됐으며, 다음 달 4일 극장 개봉을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr