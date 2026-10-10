윤택이 과거 사업 실패로 수억 원대 빚을 지고 부모님 집까지 잃었던 사연을 털어놓는다./사진제공=MBN

윤택이 과거 사업 실패로 수억 원대 빚을 지고 부모님 집까지 잃었던 사연을 털어놓는다./사진제공=MBN

개그맨 윤택이 과거 사업 실패로 수억 원대 빚을 지고 부모님 집까지 잃었던 사연을 털어놓는다. 직원 31명을 둔 사업가로 성공했지만, 한순간에 경제적 어려움을 겪으며 31세에 개그맨의 길을 선택했다고 밝힌다.오는 10일 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 46회에는 '나는 자연인이다'를 700회 넘게 이끌어온 윤택과 이승윤이 출연한다. 두 사람은 자연인들과의 촬영 일화부터 굴곡진 인생사, 세상을 떠난 부모님을 향한 그리움까지 다양한 이야기를 나눈다.윤택은 공채 개그맨으로 데뷔하기 전 사업가로 활동했던 시절을 회상한다. 그는 판촉물 사업과 동대문 의류도매업에서 성과를 거둔 뒤 직원 31명을 둔 벤처기업을 설립했다. 유명 기업들의 투자까지 유치했지만, 사업은 결국 실패로 돌아갔다.윤택은 "결론은 그냥 망했다. 빚을 많이 졌고 부모님 집까지 경매로 다 날아갔다"며 당시 상황을 설명한다. 수억 원대 채무를 떠안고 막다른 상황에 놓였던 그는 31세에 뒤늦게 개그맨에 도전하게 된 배경도 공개한다.부모님을 떠올리며 눈물을 보이기도 한다. 윤택은 올해 초 간담도암으로 투병하던 아버지를 떠나보냈다며 "지금도 안 계신다는 게 잘 느껴지지 않는다"고 털어놓는다. 어머니가 세상을 떠난 지 8년이 지났지만, 아버지의 존재만으로 큰 위안을 얻었다는 윤택은 "이제 두 분 모두 돌아가시고 문득문득 생각나면 그냥 혼자 울고 있다"고 고백한다.특히 '나는 자연인이다' 촬영 중 부모님과 비슷한 연배의 자연인들을 만날 때면 그리움이 커진다고 말한다. 그는 "그냥 딱 엄마 같고 아빠 같아서..."라며 말을 잇지 못하고 눈물을 흘린다. 부모님이 보고 싶은 날에는 새벽에 산소를 찾는다는 사연도 전한다. 윤택은 매트를 깔고 누워 "엄마 아빠 같이 잘게"라고 말한 뒤 잠을 청한다고 밝혀 출연진을 먹먹하게 한다.이승윤 역시 갑작스럽게 세상을 떠난 어머니를 떠올리며 "갑자기 돌아가시고 나니까 모든 게 다 후회된다"고 심경을 전한다. 이어 "'온 우주를 통틀어서 가장 사랑하는 건 우리 엄마'라는 말을 못 드린 게 슬프다"며 생전에 표현하지 못했던 마음을 고백한다.이승윤은 어머니가 세상을 떠난 지 일주일쯤 지났을 무렵 꿈에서 다시 만났던 경험도 소개한다. 꿈속 어머니에게 미처 전하지 못한 말을 건넸다는 그의 이야기에 김주하도 눈물을 보인다.'김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 오후 9시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr