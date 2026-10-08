이정현이 100인분 요리에 도전한다. / 사진제공=KBS '편스토랑'

이정현이 100인분 요리에 도전한다. / 사진제공=KBS '편스토랑'

이정현이 혼자서 100인분의 음식을 준비했다. 무려 50kg에 달하는 식재료를 손질한 그는 대용량 요리에도 지친 기색 없이 "스트레스가 확 풀린다"며 즐거워했다. 또한 옷, 선글라스 등으로 위장한 채 어딘가로 향해 궁금증을 자아냈다.8일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 이정현이 정체를 숨긴 채 의문의 장소에 잠입하는 모습이 공개된다.이정현은 수레에 대용량 음식을 싣고 어딘가로 향한다. 트렌치코트에 머플러, 선글라스까지 착용해 얼굴을 가린 모습이 눈길을 끈다. 정체를 숨기려는 의도와 달리 오히려 사람들의 시선을 끌어 웃음을 자아냈다.이어 이정현이 홀로 100인분의 음식을 준비하는 과정이 공개된다. 양손 가득 식재료를 들고 주방에 들어선 이정현은 닭고기 20kg을 비롯해 총 50kg에 달하는 재료를 준비했다.이정현은 혼자서 모든 식재료를 손질한 뒤 본격적인 요리에 돌입한다. 어마어마한 양을 본 이연복 셰프는 "완전 영업장에서 하는 양"이라며 놀라움을 감추지 못한다.이정현은 "100인분이다. 오늘 힘 좀 써야겠다"며 쉴 새 없이 움직인다. 대용량 재료를 한꺼번에 붓고 뒤섞으며 요리에 몰두하던 그는 오히려 즐거워하는 모습을 보인다. 급기야 이정현은 "대용량으로 하니까 재밌다. 스트레스가 확 풀린다"고 말해 웃음을 안긴다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr