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이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀' / TV조선 '퍼펙트 라이프'

배우 전원주가 낳은 아들과 기른 아들에게 재산을 똑같이 나눠줬다고 밝혔다.6일 방송된 MBC 'PD수첩'은 '2026 상속 전쟁: 남겨진 가족의 시간' 편으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 배우 최주봉 등 동료들과 모여 상속 이야기를 나누는 전원주의 모습이 담겼다.재산을 누구에게 물려줄 거냐는 질문에 전원주는 망설이지 않았다. 그는 "큰아이, 작은아이 똑같이 줬다"며 "금도 다 꺼내서 나눠주고 돈도 다 나눠줬다"고 밝혔다. 두 아들은 물론 며느리들까지 한자리에 불러 재산의 절반가량을 미리 정리했다는 설명이다.전원주가 말한 '큰아이'와 '작은아이'에는 사연이 있다. 그는 첫 남편과의 사이에서 아들을 얻었지만 남편을 먼저 떠나보냈다. 이후 재혼한 남편에게는 이미 아들이 있었다. 전원주는 직접 낳은 아들과 남편의 아들을 한집에서 함께 키웠다. 재혼으로 친아들이 상처받을까 마음 졸이면서도 새로 가족이 된 아들 역시 똑같이 품으려 했던 그는, 유산을 나누는 순간에도 그 원칙을 지켰다.전원주의 상속 고민은 어제오늘 일이 아니다. 그는 지난해 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 변호사와 상속 상담을 하던 중 "제가 죽으면 아들 둘이 재산 싸움을 하지 않을까 걱정된다"고 털어놨다.지난 2월 유튜브 채널 '영구TV'에서는 재산을 미리 정리해두라는 무속인의 조언에 "이제 가기 전에 쓰고 가야겠다"며 "벌써 자식들이 노리고 있더라. 아들 둘인데 인감도장을 왜 이렇게 달라는지"라고 너스레를 떨기도 했다.지난 4월 TV조선 '퍼펙트 라이프'에서는 자녀들에게 남길 유언장 성격의 편지를 미리 써뒀다고 밝혔다. 같은 방송에서 "사실 1년 전 치매 초기 진단을 받았다"고 고백하며 "자식들 고생시키지 않을 생각뿐"이라고 담담히 속내를 전했다.이번 'PD수첩'에서 그 걱정을 실제 증여로 정리한 셈이다. 다만 전 재산을 넘기지는 않았다. 전원주는 "미리 다 주면 효도를 못 받는다"며 나머지 절반은 자신이 계속 쥐고 있겠다고 밝혔다.한편 1939년생인 전원주는 슬하에 두 아들을 두고 있다. 주식 약 30억 원과 금 약 10억 원에 더해 서울 신촌 건물, 청담동 아파트 등을 보유한 것으로 알려졌다. 지난해에는 15년 전쯤 2만 원대에 사들인 SK하이닉스 주식으로 600%가 넘는 수익을 올린 사실이 전해져 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr