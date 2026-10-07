배우 반효정(83)과 20년을 함께한 매니저가 두 사람의 인연을 털어놨다.
7일 '김영옥' 채널에는 "늘 곁에 있어서 몰랐던 마음 | 김영옥·반효정과 매니저들의 강화도 여행"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 김영옥과 반효정은 각자의 매니저들과 함께 강화도로 여행을 떠났다. 김영옥이 반효정의 매니저를 보며 "몇 년을 돌봐준 거냐"고 묻자, 반효정은 "20년? 청춘을 보냈다"며 웃었다. 두 매니저 사이에도 인연이 있었다. 김영옥은 "내가 수정이한테 내 일 좀 봐줄 수 있냐고 연락했더니 좋은 아이가 있다고 소개해줬다"며 지금의 매니저를 만나게 된 계기를 밝혔다. 반효정의 매니저가 다리를 놓은 덕에 김영옥 역시 10년째 같은 매니저와 함께하고 있다.
카페에서 빵과 커피를 즐기며 나눈 대화에서는 20년 세월이 묻어났다. 반효정의 매니저는 "선생님은 드실 때 맛있다, 맛없다 까다롭게 말씀하지 않으신다. 제가 추천해 드리면 '맛있는 것 같아'라고 하신다"고 전했다. 반효정은 "백 프로야, 백 프로"라며 매니저를 향한 믿음을 드러냈다.
반효정은 오랜 동행의 비결로 매니저의 인성을 꼽았다. 그는 "연예인들은 감정 기복이 심해서 오래 함께하기가 어렵다"며 "그걸 견디고 이해해 줬으니 세월이 이렇게 흐른 것"이라고 고마움을 전했다. 여행 중 두 사람은 인생의 마지막에 대한 생각도 나눴다. 반효정은 "살아보니까 말년이 좋아야 될 것 같다. 행복하게 잘 살았다 하고 갈 수 있으면 얼마나 좋겠냐"며 "그래도 짐이 되지는 말아야겠다"고 말했다. 김영옥도 "우리가 해야 할 숙제"라며 공감했다.
그런데 이 20년 인연은 하마터면 이어지지 못할 뻔했다. 매니저는 "사실 선생님이 저한테 연락을 안 주셨으면 같이 일을 못 할 뻔했다"고 털어놨다.
일을 그만두고 회사에 다니던 그에게 어느 날 반효정의 전화가 걸려 왔다. 매니저는 "'나 핸드폰 번호 바뀌었어. 이 번호 저장해놔'라고 하시더라"며 "잠깐 일했던 매니저한테 직접 연락을 주시는 경우는 한 번도 못 봤다. 그런데 선생님은 주셨다"고 회상했다.
이후 반효정은 "주말에 뭐 하니? 지방 촬영 가는데 도와줄 수 있냐"고 다시 손을 내밀었다. 매니저는 "주말엔 쉬니까 재미도 있겠다 싶어서 도와드리겠다고 했다"며 "그게 인연이 돼서 지금까지 온 것"이라고 말했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
7일 '김영옥' 채널에는 "늘 곁에 있어서 몰랐던 마음 | 김영옥·반효정과 매니저들의 강화도 여행"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 김영옥과 반효정은 각자의 매니저들과 함께 강화도로 여행을 떠났다. 김영옥이 반효정의 매니저를 보며 "몇 년을 돌봐준 거냐"고 묻자, 반효정은 "20년? 청춘을 보냈다"며 웃었다. 두 매니저 사이에도 인연이 있었다. 김영옥은 "내가 수정이한테 내 일 좀 봐줄 수 있냐고 연락했더니 좋은 아이가 있다고 소개해줬다"며 지금의 매니저를 만나게 된 계기를 밝혔다. 반효정의 매니저가 다리를 놓은 덕에 김영옥 역시 10년째 같은 매니저와 함께하고 있다.
카페에서 빵과 커피를 즐기며 나눈 대화에서는 20년 세월이 묻어났다. 반효정의 매니저는 "선생님은 드실 때 맛있다, 맛없다 까다롭게 말씀하지 않으신다. 제가 추천해 드리면 '맛있는 것 같아'라고 하신다"고 전했다. 반효정은 "백 프로야, 백 프로"라며 매니저를 향한 믿음을 드러냈다.
반효정은 오랜 동행의 비결로 매니저의 인성을 꼽았다. 그는 "연예인들은 감정 기복이 심해서 오래 함께하기가 어렵다"며 "그걸 견디고 이해해 줬으니 세월이 이렇게 흐른 것"이라고 고마움을 전했다. 여행 중 두 사람은 인생의 마지막에 대한 생각도 나눴다. 반효정은 "살아보니까 말년이 좋아야 될 것 같다. 행복하게 잘 살았다 하고 갈 수 있으면 얼마나 좋겠냐"며 "그래도 짐이 되지는 말아야겠다"고 말했다. 김영옥도 "우리가 해야 할 숙제"라며 공감했다.
그런데 이 20년 인연은 하마터면 이어지지 못할 뻔했다. 매니저는 "사실 선생님이 저한테 연락을 안 주셨으면 같이 일을 못 할 뻔했다"고 털어놨다.
일을 그만두고 회사에 다니던 그에게 어느 날 반효정의 전화가 걸려 왔다. 매니저는 "'나 핸드폰 번호 바뀌었어. 이 번호 저장해놔'라고 하시더라"며 "잠깐 일했던 매니저한테 직접 연락을 주시는 경우는 한 번도 못 봤다. 그런데 선생님은 주셨다"고 회상했다.
이후 반효정은 "주말에 뭐 하니? 지방 촬영 가는데 도와줄 수 있냐"고 다시 손을 내밀었다. 매니저는 "주말엔 쉬니까 재미도 있겠다 싶어서 도와드리겠다고 했다"며 "그게 인연이 돼서 지금까지 온 것"이라고 말했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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