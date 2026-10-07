이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 백지영이 서인영에 이어 이지혜와의 불화를 고백했다.7일 '개과천선 서인영' 채널에는 "백지영이 서인영 싫어한 진짜 이유 최초공개 (+대기실 사건, 목격자 진술)"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서인영은 백지영의 집을 찾아 한때 껄끄러웠던 두 사람의 관계를 돌아봤다. 백지영이 서인영을 멀리했던 건 친한 지인과 서인영 사이에 생긴 오해 때문이었다.그런데 이야기는 뜻밖의 인물로 번졌다. 백지영은 "나는 싸우고 나서 더 친해진 케이스가 이지혜"라고 털어놨다. 갈등의 시작은 이지혜의 말 한마디였다고.백지영은 "지혜가 말한 게 뭔가 마음에 안 들어서 싸웠던 거다"라고 돌아봤다. 그런 가운데 꼬인 관계를 푼 건 그룹 쿨의 유리였다. "우리 집 왔다가 쟤네 집 갔다가 각개전투를 뛰었다"는 백지영의 말처럼, 유리는 양쪽을 오가며 다리를 놓았다.백지영은 '센 언니' 이미지에 대해서도 할 말이 있었다. 서인영을 향해 "너도 센 캐, 나도 센 캐였지 않나"라고 운을 뗀 그는 "우리는 후배들한테 그래본 적은 없다"고 강조했다.이지혜는 두 사람의 명품 추억 속에도 등장했다. 가라오케에서 함께 놀던 시절, 이지혜는 에르메스 백을, 서인영은 샤넬 백을 들고 나왔다는 것. "그게 뭔 소용이야"라던 백지영도 결국 "우리 또 샤넬, 에르메스 많이 좋아했지"라며 웃음을 터뜨렸다.한편 이날 서인영은 수년째 따라붙은 아이유 폭행 루머에 "안 친했다"며 억울함을 드러냈다. 백지영은 "안 친하니까 때렸겠지"라는 농담으로 받아쳐 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr