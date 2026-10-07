사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 29기 옥순이 가을 분위기를 담은 스타일링과 함께 근황을 공개했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "가을느낌 물씬 나는 스웨이드백과 함께 "라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 물가를 배경으로 난간 앞에 서서 살짝 뒤를 돌아보며 미소 짓고 있다. 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리에 베이지 톤의 여유로운 상의와 쇼츠를 맞춰 입었으며, 어깨에 짙은 브라운 컬러의 가방을 메고 가을 색감을 더했다.이어진 사진에서 29기 옥순은 몸을 옆으로 돌린 채 두 손을 가볍게 모으고 카메라를 바라봤다. 햇빛을 받은 긴 머리와 베이지 톤의 옷차림이 자연스럽게 어우러지는 가운데 커다란 브라운 가방이 선명한 포인트로 자리했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 가방을 앞으로 가져와 안을 들여다보며 손을 넣고 있다. 넉넉하게 떨어지는 상의와 짧은 쇼츠를 같은 계열의 색으로 맞춘 차림에 브라운 가방을 더해 게시물에서 언급한 가을 스타일을 그대로 보여줬다.마지막 사진에서 29기 옥순은 나무 벤치에 앉아 옆을 바라보며 포즈를 취했다. 브라운 가방을 무릎 위에 올리고 화이트 양말과 짙은 로퍼를 매치해 앞선 사진에서 보인 베이지와 브라운 중심의 스타일링을 이어갔다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "토끼같은 그녀", "너무 예뻐", "매우 아름답고 수려하다", "진짜 예쁘다", "청순해요" 등의 댓글을 달았다.한편 29기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 29기 연상연하 특집 출연 이후 SNS를 통해 꾸준히 근황을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr