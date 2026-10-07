한선화의 개막식 스타일링이 아쉬움을 남겼다. / 사진=텐아시아DB

한선화의 개막식 스타일링이 아쉬움을 남겼다. / 사진=텐아시아DB

배우 한선화가 화려한 드레스로 부산국제영화제 레드카펫에 섰지만, 과한 스타일링이 오히려 아쉬움을 남겼다.한선화는 지난 6일 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제31회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 레드카펫에 참석했다. 한선화는 개막작 '낮과 밤은 서로에게'(감독 김종관)의 주역으로 영화제의 시작을 함께했다.한선화는 화려하게 반짝이는 미니드레스를 선택했다. 목을 감싸는 높은 네크라인부터 반소매, 치마 끝까지 반짝이는 소재가 이어졌다. 여기에 화려한 장식의 스트랩 샌들을 매치해 머리부터 발끝까지 강렬한 스타일링을 완성했다.시선을 끄는 데는 성공했지만 화려한 장식이 한선화보다 먼저 눈에 들어온다는 점은 아쉬웠다. 드레스 전체를 빼곡하게 채운 반짝이는 소재에 슈즈까지 장식이 더해지면서 시선이 분산됐다. 여기에 목과 팔을 모두 감싸는 디자인은 다소 답답하고 올드한 인상을 주면서 배우 본연의 매력을 충분히 살리지 못했다.제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 열린다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr