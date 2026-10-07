재혼했다고 알려진 배우 오만석이 끊임없이 작품에 출연하는 현실적인 비결로 낮아진 개런티를 꼽았다./사진=텐아시아DB

재혼했다고 알려진 배우 오만석이 끊임없이 작품에 출연하는 현실적인 비결로 낮아진 개런티를 꼽았다./사진제공=MBC

재혼했다고 알려진 배우 오만석이 끊임없이 작품에 출연하는 현실적인 비결로 낮아진 개런티를 꼽았다.7일 방송되는 MBC '라디오스타'에는 최강희, 오만석, 김원효, 양치승이 출연하는 '가만히 있으면 안 돼~' 특집이 펼쳐진다. 오만석은 최근 연극과 뮤지컬을 비롯해 연출, 교수 활동까지 이어가며 바쁜 일정을 소화하고 있다고 전한다. 지난 7월 시작한 '죽은 시인의 사회'를 마친 뒤 현재 최강희와 연극 '클로저' 무대에 오르고 있으며, 이후 지방 공연과 뮤지컬 연출, 학교 수업도 예정돼 있다.작품이 끊이지 않는 비결을 묻자 오만석은 자신의 개런티를 상당히 낮췄다고 밝힌다. 그는 "이 가격이면 안 할 것 같은데도 합니다"라며 "개런티가 낮아지니까 자연스럽게 겸손함이 생기더라"고 너스레를 떤다.10년 만에 다시 만난 김구라를 향한 서운함도 털어놓는다. 과거 출연 당시 김구라가 자신을 칭찬하며 함께 방송하자고 제안했던 일을 기억하고 있다며, 이후 연락을 기다렸지만 10년이 흘렀다고 말한다. 당시 김구라가 극찬했던 춤도 다시 선보인다. 오만석은 10년 만에 같은 춤을 재현하며 김구라와의 과거 인연을 되짚는다.후배들과 스태프를 위해 진행했던 이른바 '만석 투어'에 관한 이야기도 꺼낸다. 그는 드라마와 연극, 뮤지컬이 끝날 때마다 배우와 스태프를 모아 함께 여행을 떠났다고 설명한다. 참가 인원은 보통 20~30명, 많을 때는 약 50명에 달했다. 오만석이 직접 숙박비 등을 부담한 경우도 있었지만, 재정적인 부담이 커지면서 지난해를 끝으로 '만석 투어'를 중단했다고 밝힌다.드라마 '사랑의 불시착' 촬영 당시 현빈과의 키 차이 때문에 생긴 에피소드도 전한다. 극 중 현빈의 상관으로 출연했던 그는 첫 대면 장면에서 언덕 아래에 서면서 키 차이가 더욱 부각되자 직접 동선을 변경했다고 회상한다. 이후 평지에서 촬영할 때는 제작진이 '애플 박스'를 준비해 그 위에 올라선 채 현빈과 눈높이를 맞췄다고 덧붙인다.공연 중 예상하지 못한 상황에 대처하는 자신만의 방법도 소개한다. 노래 가사가 갑자기 기억나지 않으면 극의 내용에 맞춰 즉석에서 새로운 가사를 만들어 부른다는 것. 평소에도 단어를 즉석에서 노래로 만드는 습관이 있다는 오만석은 이날 '출연료'를 주제로 노래를 완성한다.오만석이 출연하는 '라디오스타'는 7일 오후 10시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr