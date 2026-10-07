사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

아이브 안유진이 미술관을 찾은 일상을 공개했다.안유진은 최근 자신의 인스타그램에 "미술관은 처음이라"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안유진은 대형 회화 작품 앞에서 몸을 살짝 돌린 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 흑발을 자연스럽게 늘어뜨리고 블랙 반소매 폴로 셔츠를 입은 안유진은 입술을 살짝 내민 표정으로 차분한 모습을 담았다.이어진 사진에서 안유진은 같은 블랙 폴로 셔츠 차림으로 카메라를 정면으로 바라봤다. 자연스럽게 굴곡을 살린 긴 머리가 어깨 아래로 흘러내렸고 군더더기 없는 스타일링이 또렷한 얼굴선을 더욱 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 안유진은 블랙 미니 스커트에 그린 컬러의 상의를 허리에 묶고 난간에 기대 활짝 웃었다. 한쪽 다리를 가볍게 교차한 포즈와 블랙 플랫 슈즈를 더해 앞선 클로즈업 사진과는 다른 발랄한 모습을 보여줬다.이어 공개된 사진에서 안유진은 전시된 두 점의 두상 조각을 가까이에서 바라봤다. 조각과 마주 보듯 옆모습을 드러낸 채 작품에 시선을 둔 모습과 길게 내려온 흑발이 함께 담겼다.마지막 사진에서 안유진은 야외에서 같은 블랙 폴로 셔츠와 미니 스커트 차림으로 난간에 한 손을 짚고 카메라를 바라봤다. 허리에 묶은 그린 컬러 상의로 포인트를 준 가운데 한쪽 다리를 앞으로 교차해 자연스러운 전신 포즈를 완성했다.안유진은 2027 S/S 파리 패션위크 참석을 위해 프랑스로 출국했으며, 4일 현지에서 열린 라코스테 2027 S/S 컬렉션 쇼에 참석했다. 패션위크 일정을 소화한 뒤에는 파리에서 에스카르고를 맛보는 일상을 공개한 데 이어 이번에는 미술관에서 작품을 둘러보는 모습을 전하며 현지에서의 다양한 순간을 팬들과 공유하고 있다.한편 안유진은 2003년생으로 23세다. 안유진이 속한 아이브는 오는 19일 새 EP 'Looks Can Kill'의 선공개곡을 발표하고 26일 앨범을 정식 발매한다. 또 안유진은 tvN '우주떡집'에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr