배우 윤은혜가 면역력이 떨어지고 알레르기 증상으로 치료받은 근황을 전했다./사진=텐아시아DB

배우 윤은혜가 면역력이 떨어지고 알레르기 증상으로 치료받은 근황을 전했다./사진=윤은혜 유튜브 라이브 방송 캡처

배우 윤은혜(42)가 면역력이 떨어지고 알레르기 증상으로 치료받은 근황을 전했다.지난 6일 유튜브 채널 '윤은혜의 은혜로그인'에는 윤은혜가 생일을 맞아 팬들과 라이브 방송으로 소통하는 모습이 공개됐다.한 팬이 "잘 지냈냐"고 묻자 윤은혜는 "잘 지냈는지는 모르겠고 옛날보다 배터리가 빨리 방전되는 느낌이다"라고 답했다. 이어 "일하고 나면 뻗는다. 면역력도 약해져서 감기 기운도 살짝 있었는데, 지금은 나아졌다"며 최근 몸 상태를 설명했다.앞서 윤은혜는 심한 감기를 앓은 뒤 중증 알레르기 반응이 나타나 2주간 링거 치료를 받았다고 밝힌 바 있다. 윤은혜는 "미역국 진짜 좋아하는데 못 먹었다. 알레르기 때문에 아직 뜨거운 걸 먹으면 안 된다"며 "저번에 한 번 미역국을 식힌 후에 미역만 건져 먹었다"고 이야기했다.그는 "감기 안 걸리게 하려고 노력하고 있다"며 "그래도 지금은 많이 나았다. 원래 각질이 엄청나게 올라왔는데 로션으로 다 눌렀다. 태닝을 하고 나면 살이 벗겨지는 것처럼 새살이 올라오고 있다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr