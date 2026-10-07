요아소비(YOASOBI)가 NHK 아침드라마 주제가를 선보인다./사진제공=리벳(LIVET)

요아소비(YOASOBI)가 NHK 아침드라마 주제가를 선보인다./사진제공=리벳(LIVET)

애니메이션 '최애의 아이' 주제가 '아이돌'로 미국 빌보드 차트 1위에 오른 일본 유닛 요아소비(YOASOBI)가 NHK 아침드라마 주제가를 선보인다.7일 라이브 엔터테인먼트 브랜드 리벳(LIVET)에 따르면 요아소비는 오는 14일 0시 각종 온라인 음원사이트를 통해 NHK 아침드라마 'ブラッサム(블라섬)'의 주제가 '咲き誇れ(사키호코레)'를 한국과 일본에서 동시 발매한다.'블라섬'은 일본의 여러 시대를 거치며 자유를 추구했던 작가 우노 치요를 모델로 한 작품이다. 지난달 28일 첫 방송을 시작했다.이번 신곡을 위해 소설가 와타야 리사는 평소 존경해 온 우노 치요를 모티브로 원작 소설 '桜（はな）の命は不滅なり(꽃의 생명은 불멸하리라)'를 새롭게 집필했다. '소설을 음악으로 만드는 유닛'을 표방해온 요아소비는 해당 작품을 바탕으로 곡을 완성했다.작사와 작곡, 편곡은 프로듀서 아야세(Ayase)가 맡았다. 야마구치현 출신인 아야세는 같은 지역 출신인 우노 치요의 생가와 연고지를 직접 찾아 그의 생애를 살핀 뒤 곡 작업에 반영했다.요아소비는 이번 곡을 통해 팀 최초로 오케스트라 레코딩도 진행했다. 오케스트라 편곡은 작곡가 하류 유야가 맡았으며, 코러스와 클랩, 스톰프에는 어쿠스틱 세션 유닛 '플라소니카(ぷらそにか)' 멤버들이 참여했다.요아소비는 2019년 데뷔곡 '夜に駆ける(밤을 달리다)'로 누적 스트리밍 13억회를 넘어섰다. 2023년에는 애니메이션 '최애의 아이' 오프닝곡 'アイドル(아이돌)'로 빌보드 재팬 'JAPAN Hot 100'에서 21주 연속 1위를 기록했다. 미국 빌보드 'Global Excl. U.S.'에서도 정상에 올랐다.지난해에는 스페인 '프리마베라 사운드 바르셀로나'에서 일본 아티스트 최초로 메인 스테이지에 올랐다. 신곡 발매 이후에는 오는 24일 오사카 교세라 돔을 시작으로 일본과 아시아를 잇는 돔·스타디움 투어에 나선다. 오는 11월 3일에는 주제가 제작 과정을 담은 특별 프로그램에 출연해 곡 작업 과정도 소개한다.요아소비의 신곡 '咲き誇れ(사키호코레)'는 오는 14일 0시 한국과 일본에서 동시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr