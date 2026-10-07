영화 '암살자(들)'이 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. / 사진제공=하이브미디어코프

제37회 싱가포르국제영화제가 '암살자(들)'을 개막작으로 상영한다는 입장을 고수했다. / 사진제공=싱가포르국제영화제

제37회 싱가포르국제영화제(SGIFF)가 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)을 둘러싼 논란에도 예정대로 개막작 상영을 진행한다. 영화제 측은 "제작진의 창작적 비전을 존중한다"며 "본 작품은 변함없이 제37회 싱가포르국제영화제의 개막작으로 상영될 예정"이라고 공식 입장을 밝혔다.싱가포르국제영화제는 7일 개막작인 '암살자(들)'과 관련한 공식 입장문을 냈다영화제 측은 "'암살자(들)'을 둘러싼 일련의 논의를 인지하고 있다"고 밝혔다. 이어 "제작진의 창작적 비전을 존중하며, 본 작품은 변함없이 제37회 싱가포르국제영화제의 개막작으로 상영될 예정"이라고 전했다.작품 선정 과정에 대해서도 설명했다. 영화제 측은 "본 작품은 예술적 성취와 동시대 아시아 영화에 대한 기여를 바탕으로 SGIFF의 독립적인 프로그래밍 과정을 통해 선정됐다"고 밝혔다.작품을 둘러싼 역사적 사실 왜곡 논란에 대해서는 제작진의 입장을 옹호했다. 영화제 측은 "제작진은 본 작품을 역사적 사건에 허구의 인물과 상황을 결합한 영화적 상상력의 산물이라고 설명해 왔다"며 "역사적 결론을 내리거나 사실을 왜곡하거나 어떠한 정치적 목적을 위해 제작된 것이 아님을 명확히 했다"고 설명했다. 그러면서 "SGIFF 역시 이러한 맥락에서 본 작품을 하나의 창작물로 선보이고자 한다"고 덧붙였다.영화제 측은 영화진흥위원회 통계자료를 인용해 "'암살자(들)'은 한국 개봉 이후 현재까지 약 250만 명의 관객을 동원했으며, 추석 연휴 기간 약 47%의 좌석판매율을 기록했다"고 전하기도 했다.끝으로 영화제 측은 "SGIFF의 역할은 싱가포르와 아시아를 비롯한 세계 각지의 의미 있는 영화들을 위한 플랫폼을 제공하고, 관객들이 다양한 이야기와 관점을 경험할 수 있도록 돕는 데 있다"고 강조했다. 이어 "제37회 영화제를 찾아주실 관객 여러분을 맞이하고, 다채롭고 풍성한 영화와 경험을 선보일 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건을 소재로 한 작품이다. 개봉 이후 역사적 사건을 다룬 방식을 두고 역사 왜곡이라는 비판이 제기됐다. 이 작품은 토론토국제영화제에서 월드 프리미어로도 상영됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr