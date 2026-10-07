사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

배우 채정안이 파리 패션위크 일정을 소화하는 가운데 현지에서 보낸 일상을 공개했다.채정안은 최근 자신의 인스타그램에 "가만있어보자🥐🥖☕️파리에서 뭘 먹어야 맛있게 먹었다고 소문이 날까아😎조식 잘 챙겨먹는 늙크크😆"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다. 채정안의 말투는 SNS에서 유행하고 있는 '늙크크' 말투의 특징이다.공개된 사진 속 채정안은 파리 방돔 광장에서 짙은 브라운 컬러의 아가일 니트에 블랙 머플러와 선글라스를 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 손을 입가에 가볍게 댄 모습으로 파리 거리에서의 순간을 담았다.이어진 사진에서 채정안은 같은 니트에 여유로운 실루엣의 데님 팬츠를 매치하고 휴대전화를 내려다보고 있다. 브라운 숄더백과 선명한 레드 슈즈가 차분한 컬러의 스타일링에 포인트를 더했으며, 길게 늘어뜨린 블랙 머플러까지 자연스럽게 어우러졌다.또 다른 사진에서 채정안은 카페 앞에 등을 돌리고 서서 아가일 패턴이 선명하게 드러나는 니트의 뒷모습을 보여줬다. 발끝으로 살짝 드러난 레드 슈즈가 눈길을 끄는 가운데, 햇빛을 받은 브라운 헤어와 니트가 따뜻한 색감을 더했다.마지막 사진에서 채정안은 따뜻한 조명이 비치는 실내에서 선글라스를 벗고 카메라를 바라봤다. 앞선 사진과 같은 니트와 데님 차림에 블랙 머플러를 길게 늘어뜨렸으며 가방을 든 채 자연스럽게 몸을 돌린 모습으로 편안한 스타일을 이어갔다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "파리에서도 메뉴 선정에 진심", "너무 예뻐", "굿 짱", "진짜 아름다운는 배우님", "스타일 좋으세요" 등의 댓글을 달았다.채정안은 최근 2027 S/S 파리 패션위크 참석을 위해 프랑스를 찾았다. 톰 포드와 아크리스의 패션위크 일정을 소화했으며 아크리스 쇼에 참석한 모습을 직접 공개했다.한편 채정안은 1977년생으로 49세다. 채정안은 1995년 광고 모델로 데뷔했고 2005년 결혼했으나 2007년 이혼했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr