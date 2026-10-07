방탄소년단 뷔가 스페인어 인사와 함께 새로운 사진을 공개했다.
뷔는 최근 자신의 인스타그램에 "¿Qué fue?, causa!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 뷔는 흐트러진 듯 자연스럽게 볼륨을 살린 짙은 헤어에 하늘색 셔츠를 입고 한쪽을 바라보고 있다. 폴라로이드 형태의 프레임 안에 담긴 뷔는 입술을 다문 채 시선을 옆으로 향해 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 얼굴을 보여줬다. 이어진 사진에서 뷔는 나선형으로 이어지는 나무 계단에 서서 위쪽 카메라를 향해 손가락을 뻗었다. 넉넉한 하늘색 셔츠에 짙은 팬츠와 흰색 슈즈를 매치했으며 한 손을 주머니에 넣은 채 고개를 들어 올린 포즈가 독특한 촬영 구도와 어우러졌다. 또 다른 사진에서 뷔는 휴대전화를 얼굴 가까이 든 채 거울을 이용해 셀카를 남겼다. 화면을 가득 채운 얼굴과 손 사이로 한쪽 눈만 드러냈으며 서로 다른 디자인의 반지를 착용한 손까지 가까이 담겼다.
마지막 사진에서 뷔는 하늘색 셔츠 차림으로 턱 가까이에 손을 가져간 채 카메라를 정면으로 바라봤다. 자연스럽게 이마를 덮은 헤어와 귀의 액세서리가 함께 포착됐으며 눈 아래에는 콜롬비아 국기 이모지가 더해져 앞서 진행한 보고타 공연의 흔적도 남겼다. 뷔는 앞서 지난 2일 콜롬비아 보고타에서 열린 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 공연에서도 팬들과 소통하기 위해 스페인어를 공부하고 있다고 직접 밝힌 뒤 현지식 표현을 사용해 호응을 얻었다.
방탄소년단은 보고타에서 2회 공연을 마친 뒤 페루로 이동했으며 리마 공연은 당초 9일과 10일에 예정됐으나 높은 관심에 힘입어 7일 공연이 추가됐다.
뷔는 방탄소년단 멤버들과 함께 7일과 9일, 10일 페루 리마 에스타디오 산 마르코스에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 공연을 이어간다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
뷔는 최근 자신의 인스타그램에 "¿Qué fue?, causa!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 뷔는 흐트러진 듯 자연스럽게 볼륨을 살린 짙은 헤어에 하늘색 셔츠를 입고 한쪽을 바라보고 있다. 폴라로이드 형태의 프레임 안에 담긴 뷔는 입술을 다문 채 시선을 옆으로 향해 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 얼굴을 보여줬다. 이어진 사진에서 뷔는 나선형으로 이어지는 나무 계단에 서서 위쪽 카메라를 향해 손가락을 뻗었다. 넉넉한 하늘색 셔츠에 짙은 팬츠와 흰색 슈즈를 매치했으며 한 손을 주머니에 넣은 채 고개를 들어 올린 포즈가 독특한 촬영 구도와 어우러졌다. 또 다른 사진에서 뷔는 휴대전화를 얼굴 가까이 든 채 거울을 이용해 셀카를 남겼다. 화면을 가득 채운 얼굴과 손 사이로 한쪽 눈만 드러냈으며 서로 다른 디자인의 반지를 착용한 손까지 가까이 담겼다.
마지막 사진에서 뷔는 하늘색 셔츠 차림으로 턱 가까이에 손을 가져간 채 카메라를 정면으로 바라봤다. 자연스럽게 이마를 덮은 헤어와 귀의 액세서리가 함께 포착됐으며 눈 아래에는 콜롬비아 국기 이모지가 더해져 앞서 진행한 보고타 공연의 흔적도 남겼다. 뷔는 앞서 지난 2일 콜롬비아 보고타에서 열린 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 공연에서도 팬들과 소통하기 위해 스페인어를 공부하고 있다고 직접 밝힌 뒤 현지식 표현을 사용해 호응을 얻었다.
방탄소년단은 보고타에서 2회 공연을 마친 뒤 페루로 이동했으며 리마 공연은 당초 9일과 10일에 예정됐으나 높은 관심에 힘입어 7일 공연이 추가됐다.
뷔는 방탄소년단 멤버들과 함께 7일과 9일, 10일 페루 리마 에스타디오 산 마르코스에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 공연을 이어간다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT