사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 가을과 겨울 스타일링을 선보여 눈길을 끈다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "깊어지는 계절, 옷장을 감각적인 무드로 채워줄 브론의 FW 신상을 입어보았어요"라는 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 잔디와 나무가 펼쳐진 길에 서서 카메라를 바라보고 있다. 짧은 화이트 아우터에 넉넉하게 떨어지는 블랙 팬츠와 슈즈를 매치했으며 어깨에 블랙 가방을 걸친 채 은은하게 미소 지어 차분한 가을 스타일을 완성했다.이어진 사진에서 31기 순자는 같은 화이트 아우터를 입고 야외 벤치에 몸을 살짝 기대 앉았다. 어깨를 감싸는 넉넉한 실루엣과 길게 내려오는 소매가 눈에 띄는 가운데, 자연스럽게 뻗은 단발 헤어와 편안한 포즈가 어우러졌다.또 다른 사진에서 31기 순자는 화이트 티셔츠 위에 블랙 카디건을 입고 와이드 팬츠를 매치해 앞선 모습과 다른 스타일을 선보였다. 나무 벤치에 앉아 한 손으로 흰색 컵을 들고 카메라를 바라봤으며 햇빛을 받은 긴 머리가 자연스럽게 내려오며 부드러운 인상을 더했다.마지막 사진에서 31기 순자는 같은 블랙 스타일링으로 난간 앞에 서서 흰색 컵을 손에 들었다. 한 손을 바지 주머니에 넣은 편안한 포즈에 길게 내려온 헤어스타일을 더해 군더더기 없는 가을 데일리룩을 보여줬다.이를 본 팬들은 "아우터 너무 귀엽고 포근해보여요", "이쁨요", "너무 예뻐", "오늘도예쁨", "겨울옷 찰떡입니다", "차분하면서도 귀엽고 여성스러운 분위기" 등의 댓글을 달았다.앞서 31기 순자는 현재 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다. 인플루언서 급 인기를 누린 31기 순자는 매주 금요일 오전 근무를 마친 뒤 밤늦게까지 이어진 6주간의 촬영을 모두 마쳤다고 직접 알렸다.한편 1991년생인 31기 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr