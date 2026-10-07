장이머우 감독이 '암살자(들)'을 둘러싼 논란을 두고 소신을 밝혔다. / 사진제공=부산국제영화제

제31회 부산국제영화제 경쟁부문 심사위원장을 맡은 장이머우 감독이 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란에 대해 "창작은 창작"이라며 소신을 밝혔다. 지난 6일 개막식 기자회견에서 관련한 질문이 나오자 부산국제영화제 측이 답변을 제지했던 것과 대비되는 모습이다.7일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제(BIFF) 경쟁 부문 심사위원 기자회견이 열렸다. 심사위원장 장이머우 감독을 비롯해 비간 감독, 정주리 감독, 배우 사말 예슬라모바, 이시카와 케이 감독, 쩐 티 빅 응옥 프로듀서, 배우 최희서가 참석했다.현장에서는 최근 역사 왜곡 논란에 휩싸인 영화 '암살자(들)'과 관련해 역사적 사실을 소재로 한 작품에서 창작의 자유를 어떻게 바라보는지에 대한 질문이 나왔다.장이머우 감독은 "'암살자(들)'을 보지 못했지만, 관련 이야기는 들었다"며 "창작은 창작이다. 꼭 진실이나 사실에 기반하지 않는 경우도 있다"고 말했다. 이어 역사적 진실 역시 무엇이 진실인지를 두고 논쟁이 발생할 수 있다는 취지로 이야기했다.장이머우 감독은 "역사를 영화로 만드는 것은 예술이라는 형식을 통해 오늘날을 살아가는 사람들에게 이야기를 전하는 것"이라고 설명했다. 또 관객마다 영화를 받아들이는 방식과 의견이 다를 수 있고, 이러한 점이 영화의 매력이라고 강조했다.하루 전 분위기와는 사뭇 달랐다. 지난 6일 열린 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서는 김종관 감독과 '암살자(들)'에 특별출연한 심은경을 향해 관련 질문이 나왔다. 그러나 당시 모더레이터 정지혜 프로그래머는 개막작에 집중해 달라는 취지로 답변하며 '암살자(들)'과 관련해서는 부산국제영화제 측에서 앞서 나간 공지를 참고해 달라고 설명했다.불과 하루 만에 비슷한 질문이 기자회견에서 다시 언급됐지만, 이번에는 달랐다. 장이머우 감독은 질문을 피하지 않고 역사적 소재와 창작의 관계에 대한 자신의 생각을 밝혔다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 피격 사건을 소재로 한 작품이다. 사건의 배후를 추적하는 과정에서 영화적 상상력을 더한 설정을 두고 일각에서 역사 왜곡 논란이 불거졌다.제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.부산=박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr