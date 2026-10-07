설경구와 조인성, 이창동 감독이 베니스국제영화제 당시를 회상했다. / 사진=텐아시아DB

'가능한 사랑' 설경구와 조인성, 이창동 감독이 베니스국제영화제 당시를 회상했다.7일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제(BIFF) ' 아이콘' 섹션에 초청된 영화 '가능한 사랑'의 오픈토크가 진행됐다. 이창동 감독과 배우 전도연, 설경구, 조인성, 조여정이 참석했다.'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내, 다큐멘터리 감독과 그의 남편 등 두 부부가 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 담았다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)을 수상했다. 설경구와 조인성은 당시 많은 눈물을 흘려 화제가 됐다.설경구는 "당시 놀림을 너무 많이 받았다"며 "영화를 보면서 뭔가가 내 안에 확 스며들었던 것 같다"고 털어놨다. 그는 "옆에서 조인성이 같이 또 울어서 덜 창피했다. 여정 씨도 울고 있었다. 전도연 씨는 울고 싶은데 타이밍 놓쳐서 못 울었다"고 말했다.조인성은 "마침 혀를 깨물어서 울 수밖에 없었다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "마지막 장면만 보면 이상하게 울컥한다"며 "프로모션 하면서 조심하고 있다"고 덧붙였다.이창동 감독은 당시 우는 배우들 사이에서 관객들에게 여유롭게 인사했다. 이 감독은 "이 사람들 우는 모습이 흔하지 않을뿐더러 보기 좋은 광경도 아니었다"며 "그래서 '속으로 왜 저렇게 우나' 생각하면서 다른 걸 신경 썼다"고 고백해 웃음을 안겼다.'가능한 사랑'은 현재 극장 상영 중이다. 오는 11월 6일 넷플릭스에서 정식 공개된다.제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 열린다.부산=박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr