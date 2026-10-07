고우리가 남편과 함께 촬영한 만삭 화보를 공개했다. / 사진=고우리 SNS
고우리가 남편과 함께 촬영한 만삭 화보를 공개했다. / 사진=고우리 SNS
그룹 레인보우 출신 고우리가 아들을 출산했다.

고우리는 7일 자신의 SNS를 통해 출산 소식을 직접 알렸다. 그는 "복덩이 아주 우렁차게 잘 태어났어요. 응원해주신 모두 복 받으세요"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진에는 태명 '복덩이'가 새겨진 아기용 턱받이가 담겼다. 동료 연예인들도 해당 게시물에 댓글을 남기며 축하를 전하고 있다.
고우리가 7일 출산 소식을 알렸다. / 사진=고우리 SNS
고우리가 7일 출산 소식을 알렸다. / 사진=고우리 SNS
앞서 고우리는 지난 5일 출산을 하루 앞둔 심경을 전하기도 했다. 만삭의 모습이 담긴 영상과 함께 "드디어 내일 복덩이를 만난다. 복덩이와 함께한 10개월 너무 행복했다"며 "무섭기도 설레기도 한 밤이다. 건강하게 잘 낳고 오겠다"고 적었다.

한편 고우리는 2009년 그룹 레인보우 멤버로 데뷔했다. 이후 연기 활동을 병행하며 '하나뿐인 내편', '슬플 때 사랑한다' 등에 출연했다. 2022년에는 5세 연상의 비연예인 사업가와 결혼했으며, 결혼 4년 만인 지난 2월 임신 소식을 알렸다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

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