고우리가 남편과 함께 촬영한 만삭 화보를 공개했다. / 사진=고우리 SNS

고우리가 7일 출산 소식을 알렸다. / 사진=고우리 SNS

그룹 레인보우 출신 고우리가 아들을 출산했다.고우리는 7일 자신의 SNS를 통해 출산 소식을 직접 알렸다. 그는 "복덩이 아주 우렁차게 잘 태어났어요. 응원해주신 모두 복 받으세요"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.공개된 사진에는 태명 '복덩이'가 새겨진 아기용 턱받이가 담겼다. 동료 연예인들도 해당 게시물에 댓글을 남기며 축하를 전하고 있다.앞서 고우리는 지난 5일 출산을 하루 앞둔 심경을 전하기도 했다. 만삭의 모습이 담긴 영상과 함께 "드디어 내일 복덩이를 만난다. 복덩이와 함께한 10개월 너무 행복했다"며 "무섭기도 설레기도 한 밤이다. 건강하게 잘 낳고 오겠다"고 적었다.한편 고우리는 2009년 그룹 레인보우 멤버로 데뷔했다. 이후 연기 활동을 병행하며 '하나뿐인 내편', '슬플 때 사랑한다' 등에 출연했다. 2022년에는 5세 연상의 비연예인 사업가와 결혼했으며, 결혼 4년 만인 지난 2월 임신 소식을 알렸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr