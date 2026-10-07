장윤정, 도경완 부부의 자녀들이 수준급 그림 실력으로 눈길을 끈다.
오는 8일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 프리 선언 후 5년 8개월 만에 KBS에 돌아온 도경완이 출연한다. 2019년 '편스토랑' 원년 MC로 활약했던 그는 이번에는 편셰프로 나선다.
이날 제작진은 촬영을 위해 장윤정, 도경완 부부의 집을 찾았다. 현관에는 레드카펫이 깔려 있었고 잠시 뒤 턱시도를 입은 도경완이 등장했다. 그는 5년 8개월 만의 복귀를 자축하며 셀프 폭죽까지 터뜨렸다.
하지만 곧바로 집 정리에 나서는 모습도 보였다. 도경완은 "빨리 치워야 한다"며 어질러진 집안을 정리했고 그 이유는 본 방송에서 공개될 예정이다. 이사 후 처음 공개되는 집 내부도 눈길을 끈다. 찬장에는 여러 종류의 술잔이 놓여 있었고, '술 전용 냉장고'와 '안주 전용 냉장고'도 따로 마련돼 있었다. 도경완은 술 전용 냉장고를 두고 "장윤정이 가장 좋아하는 냉장고"라고 말했다.
거실에는 도연우, 도하영 남매가 그린 그림들도 걸려 있었다. 이를 본 출연진은 "화가의 그림인 줄 알았다. 재능 있다"며 놀라움을 보였다. 도경완은 둘째 하영이의 그림과 관련된 이야기도 전할 예정이다.
도경완은 이날 방송에서 요리 실력과 함께 KBS 퇴사 이후의 심경도 털어놓는다. '편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
오는 8일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 프리 선언 후 5년 8개월 만에 KBS에 돌아온 도경완이 출연한다. 2019년 '편스토랑' 원년 MC로 활약했던 그는 이번에는 편셰프로 나선다.
이날 제작진은 촬영을 위해 장윤정, 도경완 부부의 집을 찾았다. 현관에는 레드카펫이 깔려 있었고 잠시 뒤 턱시도를 입은 도경완이 등장했다. 그는 5년 8개월 만의 복귀를 자축하며 셀프 폭죽까지 터뜨렸다.
하지만 곧바로 집 정리에 나서는 모습도 보였다. 도경완은 "빨리 치워야 한다"며 어질러진 집안을 정리했고 그 이유는 본 방송에서 공개될 예정이다. 이사 후 처음 공개되는 집 내부도 눈길을 끈다. 찬장에는 여러 종류의 술잔이 놓여 있었고, '술 전용 냉장고'와 '안주 전용 냉장고'도 따로 마련돼 있었다. 도경완은 술 전용 냉장고를 두고 "장윤정이 가장 좋아하는 냉장고"라고 말했다.
거실에는 도연우, 도하영 남매가 그린 그림들도 걸려 있었다. 이를 본 출연진은 "화가의 그림인 줄 알았다. 재능 있다"며 놀라움을 보였다. 도경완은 둘째 하영이의 그림과 관련된 이야기도 전할 예정이다.
도경완은 이날 방송에서 요리 실력과 함께 KBS 퇴사 이후의 심경도 털어놓는다. '편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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