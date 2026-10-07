장윤정, 도경완 부부가 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

도경완은 KBS 퇴사 후 심경도 털어놓는다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

장윤정, 도경완 부부의 자녀들이 수준급 그림 실력으로 눈길을 끈다.오는 8일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 프리 선언 후 5년 8개월 만에 KBS에 돌아온 도경완이 출연한다. 2019년 '편스토랑' 원년 MC로 활약했던 그는 이번에는 편셰프로 나선다.이날 제작진은 촬영을 위해 장윤정, 도경완 부부의 집을 찾았다. 현관에는 레드카펫이 깔려 있었고 잠시 뒤 턱시도를 입은 도경완이 등장했다. 그는 5년 8개월 만의 복귀를 자축하며 셀프 폭죽까지 터뜨렸다.하지만 곧바로 집 정리에 나서는 모습도 보였다. 도경완은 "빨리 치워야 한다"며 어질러진 집안을 정리했고 그 이유는 본 방송에서 공개될 예정이다.이사 후 처음 공개되는 집 내부도 눈길을 끈다. 찬장에는 여러 종류의 술잔이 놓여 있었고, '술 전용 냉장고'와 '안주 전용 냉장고'도 따로 마련돼 있었다. 도경완은 술 전용 냉장고를 두고 "장윤정이 가장 좋아하는 냉장고"라고 말했다.거실에는 도연우, 도하영 남매가 그린 그림들도 걸려 있었다. 이를 본 출연진은 "화가의 그림인 줄 알았다. 재능 있다"며 놀라움을 보였다. 도경완은 둘째 하영이의 그림과 관련된 이야기도 전할 예정이다.도경완은 이날 방송에서 요리 실력과 함께 KBS 퇴사 이후의 심경도 털어놓는다. '편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr