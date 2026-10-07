7일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

7일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 34기 솔로녀가 손 골절에도 촬영에 참여한다.7일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집'으로 꾸며진 34기의 첫인상 선택 과정이 공개된다.이날 한 솔로녀는 입소 당일 손을 다친 채 '솔로나라 34번지'에 도착한다. 그는 "발을 헛디뎌 손으로 벽을 짚는 과정에서 뼈가 부러지는 골절을 입었다"며 "이거는 수술해서 맞춰야 된다는데, 이 정도로 심각할 줄 모르고 참고 운전해서 왔다"고 설명한다.입소 후 정확한 상태를 확인하기 위해 인근 병원을 찾은 솔로녀는 당장 응급 수술이 필요한 상황은 아니라는 진단을 받고 다시 촬영에 합류한다. 그는 "운 좋으면 배우자까지 만날 수 있는데 이 기회를 놓치기 너무 아쉬웠다"며 "목적은 당연히 '최커'!"라고 말한다.'다둥이 특집'이라는 사실을 뒤늦게 알게 된 또 다른 솔로녀의 반응도 공개된다. 그는 "제가 다둥이 특집이면 싫다고 했다"며 "담당자분 계시면 나중에 제가 클레임을…"이라고 말한다. 이를 들은 이이경은 "아우, 맵다 매워"라며 웃는다.그러나 해당 솔로녀는 입소 후 생각이 달라졌다고 밝힌다. 그는 "계속 보다 보니까 괜찮은 것 같고"라며 한 솔로남에게 관심을 보인다.첫인상 선택에서는 솔로남들의 출생 순서에 따라 선택이 갈린다. 솔로남들이 마음에 드는 솔로녀에게 편지로 마음을 표현한 가운데 집안의 막내인 솔로남들은 모두 같은 솔로녀를 선택한다.반면 첫째·둘째·셋째인 솔로남들의 선택은 또 다른 솔로녀에게 몰린다. 선택이 두 명의 솔로녀에게 나뉘자 MC들은 "이렇게 갈린다고요?"라며 놀라워한다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr