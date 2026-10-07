배우 이태성이 '신랑수업2'에 합류해 재혼과 2세에 대한 생각을 밝힌다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

배우 이태성이 '신랑수업2'에 합류해 재혼과 2세에 대한 생각을 밝힌다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

배우 이태성이 '신랑수업2'에 합류해 재혼과 2세에 대한 생각을 밝힌다.오는 9일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 이태성이 신입생으로 출연해 일상을 공개하고 소개팅에 나선다.이날 스튜디오를 찾은 이태성은 자신을 "4학년 1반"이라고 소개한다. 이어 아들의 근황을 묻자"어느덧 중학교 3학년이 됐고, 키도 187cm로 저보다 크다. 공부를 열심히 하는 중"이라고 답한다.아들이 자신의 연애를 응원하고 있다는 이야기도 꺼낸다. 이태성은 "아들도 알 거 다 아는 나이라, 아빠의 연애를 응원해주고 있다. 아들의 지원사격에 힘입어 '나도 인연을 만날 수 있을까?' 라는 생각이 들어 '신랑수업2' 출연을 결심했다"고 말한다.결혼에 대한 생각도 밝힌다. 탁재훈이 "결혼 생각이 있는지?"라고 묻자 이태성은 "아이를 너무 좋아한다. 결혼해서 딸을 낳고 싶다"고 답한다.이태성은 이날 그림 작업실이 마련된 자택도 공개한다. 그는 "화가로 작업을 시작한 지는 올해로 12년 차"라며 "17번의 개인전을 치렀고, 작품 개수는 3천 개 정도 된다"고 설명한다.작품 가격도 공개한다. 가장 비싼 작품의 가격이 2500만원이라고 밝힌 이태성은 "그 작품 팔렸나요?"라는 송해나의 질문에 "우리 집에 걸려 있다"고 답한다.이후 이태성은 실제 소개팅에도 나선다. 이태성의 일상과 소개팅 현장은 오는 9일 오후 9시 방송되는 '신랑수업2'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr