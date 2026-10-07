티빙 오리지널 시리즈 '로또 1등도 출근합니다'가 공개 4주차에도 시청 지표 상승세를 이어가고 있다. / 사진=텐아시아 DB

티빙 오리지널 시리즈 '로또 1등도 출근합니다'가 공개 4주차에도 시청 지표 상승세를 이어가고 있다. / 사진제공=티빙

배우 이준혁이 주연을 맡은 티빙 오리지널 시리즈 '로또 1등도 출근합니다'가 공개 4주차에도 시청 지표 상승세를 이어가고 있다.티빙 내부 콘텐츠 데이터에 따르면 '로또 1등도 출근합니다' 1~8화의 평균 완주자수 비율은 약 81%를 기록했다. 작품을 시청한 이용자 10명 중 8명 이상이 해당 회차를 끝까지 본 셈이다.구독 기여도에서도 성과를 냈다. 3주 연속 티빙 주말 구독 기여 1위를 기록한 데 이어 주간 구독 기여에서도 1위에 올랐다.'로또 1등도 출근합니다'는 로또 1등에 당첨된 뒤에도 회사를 그만두지 않는 주인공의 이야기를 그린다. 당첨금이라는 변수가 생긴 이후 회사 생활과 주변 인물과의 관계, 주인공의 선택이 달라지는 과정을 다룬다.tvN에서도 자체 최고 시청률을 경신했다. 8회는 전국 가구 기준 평균 5.9%, 최고 7.1%를 기록했다. 수도권에서는 평균 6.0%, 최고 7.0%로 자체 최고 기록을 세웠으며 케이블·종편을 포함해 동시간대 1위에 올랐다.티빙 관계자는 "로또 당첨이라는 흥미로운 설정에 새내기 팀장의 현실적인 직장 생활을 더해 '당첨 이후'의 이야기를 풀어낸 점이 시청자들의 관심으로 이어지고 있다"며 "회차가 진행되면서 인물들의 선택과 관계가 구체화되는 만큼 작품의 시청 흐름도 안정적으로 이어지고 있다"고 말했다.'로또 1등도 출근합니다'는 매주 목요일 오후 6시 티빙에서 공개되며, 매주 월·화요일 오후 9시 tvN에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr