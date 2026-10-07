김소현이 '허경환의 유행쇼'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

김소현이 '허경환의 유행쇼'에 출연한다. / 사진제공=E채널

배우 김소현이 동갑내기 추영우와의 촬영 비하인드를 공개한다.7일 공개되는 티캐스트 E채널 '허경환의 유행어로 행복하쇼'(이하 '허경환의 유행쇼')에는 김소현이 게스트로 출연한다. 프로그램의 첫 배우 게스트인 김소현은 현재 주연을 맡고 있는 ENA 월화드라마 '연애박사'에 관한 이야기도 나눈다.김소현은 배우 최초 게스트라는 말에 "기대가 된다. 배우들은 유행어가 좀처럼 없는데, 드라마와 접목해서 쓸 수 있는 게 있었으면 좋겠다"며 '연애박사'에 활용할 수 있는 유행어를 요청한다.녹화 초반부터 자신의 비밀도 공개한다. 예상보다 구체적인 이야기가 나오자 허경환은 "시작부터 큰 비밀을 얘기해줬다"며 당황한다.현재 '연애박사'에서 호흡을 맞추고 있는 추영우와의 비하인드도 이어진다. 동갑내기인 두 사람 가운데 김소현만 추영우에게 말을 놓게 된 사연과 이에 대한 추영우의 반응을 공개한다.또 김소현은 "최근에 이것을 샀다"며 프로그램을 위해 직접 구매한 물건을 꺼내놓는다. 어떤 물건을 샀는지와 이를 구매한 이유도 이날 공개된다.'허경환의 유행쇼'는 이날 오후 6시 유튜브 채널 'ggzz'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr