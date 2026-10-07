'신병4'가 지난 9월 29일 종영했다. / 사진제공=ENA

'신병4'가 티빙 주간 차트에서 6주 연속 1위에 올랐다. / 사진제공=티빙

'신병4 : 사보타주'가 티빙 주간 차트에서 6주 연속 1위를 차지했다.7일 티빙은 9월 28일부터 10월 2일까지의 시청 데이터를 집계한 9월 5주차 주간 콘텐츠 순위를 공개했다. ENA 월화드라마 '신병4 : 사보타주'(이하 '신병4')는 종합과 드라마 부문에서 모두 1위를 차지하며 6주 연속 정상에 올랐다. 지난 9월 29일 종영한 뒤에도 마지막 주까지 높은 관심을 이어갔다.'신병4' 최종회에서는 부대 통폐합과 기존 생활관 멤버들의 이별, 새 신병의 합류가 그려졌다. 마지막 회 시청률은 5.2%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 자체 최고 기록으로 막을 내렸다.종영 이후에도 이전 시즌을 찾는 시청자들이 이어졌다. '신병3'는 드라마 4위, '신병'은 6위, '신병2'는 7위에 이름을 올리며 전 시즌이 동시에 드라마 TOP10에 들었다.이준혁 주연의 티빙 오리지널 시리즈 '로또 1등도 출근합니다'(이하 '로또 1등')는 종합 2위를 3주 연속, 드라마 2위를 4주 연속 유지했다. 최근 공개된 7, 8회에서는 정선혁(오대환 분)의 공세로 거래처 계약에 변수가 생기면서 공은태(이준혁 분)와 영업 5팀이 돌파구를 찾는 과정이 담겼다.예능 부문에서는 tvN '우주떡집'이 9주 연속 1위를 유지하며 종합 차트에서도 3위를 기록했다. 2일 공개된 10회에는 도경수가 세 번째 아르바이트생으로 합류해 '떡뻥 타코'를 선보였고, 매장에서는 일 최고 매출 200만원을 기록했다.MBC '나 혼자 산다'는 종합 4위, 예능 2위로 각각 순위가 올랐다. 최근 방송에서는 배우 김민의 90년 된 구옥 생활과 무술 실력, 유리의 제주 일상이 공개됐다.Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'는 종합 5위와 예능 3위에 올랐다. JTBC '이혼숙려캠프'는 25기 첫 번째 부부의 가사조사 과정이 공개되면서 종합 7위, 예능 4위로 각각 3계단 상승했다.티빙 주간 콘텐츠 TOP5는 티빙에서 공개된 드라마와 예능 VOD의 주간 시청 UV(순 이용자 수)를 기준으로 집계한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr