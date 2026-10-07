가수 KCM(본명 강창모)가 결혼식을 올렸다. 첫째 딸을 품은 지 약 14년 만이다.
배우 겸 가수 이지훈의 아내는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "KCM님 결혼식 참석하러 셋 외출하고 왔지요~♥️💍"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.
공개된 게시물들 속에는 아야네가 남편, 딸과 KCM의 결혼식에 참석한 모습. 특히 아야네는 신부의 웨딩드레스 자태를 본 후 "너무 예쁘셔"라며 방예원 씨의 계정을 태그했다.
영상 속에서 방예원 씨는 작은 얼굴에 큰 키 그리고 도드라진 광대와 매끈한 이마 등 결점 없는 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.
앞서 KCM은 지난 4일 9살 연하의 방예원 씨와 웨딩마치를 올렸다. 부부는 2022년 결혼했다. 교제 중이었던 2012년 이미 첫째 딸을 품에 안은 상태였으며, 약 9년 뒤인 2021년 코로나19 여파로 혼인신고와 언약식만 가졌다.
당시 첫째 딸은 10살이었으며, 이듬해에 부부는 둘째 딸을 품게 됐다. 지난해 12월에는 셋째를 출산하며 삼남매를 슬하에 두고 있다.
한편 아야네는 지난 6월 이른바 '무염 사탕'으로 한 차례 곤욕을 치른 바 있다. 부부는 14살의 나이 차를 극복하고 2021년 백년가약을 맺었다. 아야네는 현재 둘째를 임신 중이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
배우 겸 가수 이지훈의 아내는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "KCM님 결혼식 참석하러 셋 외출하고 왔지요~♥️💍"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.
공개된 게시물들 속에는 아야네가 남편, 딸과 KCM의 결혼식에 참석한 모습. 특히 아야네는 신부의 웨딩드레스 자태를 본 후 "너무 예쁘셔"라며 방예원 씨의 계정을 태그했다.
영상 속에서 방예원 씨는 작은 얼굴에 큰 키 그리고 도드라진 광대와 매끈한 이마 등 결점 없는 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.
앞서 KCM은 지난 4일 9살 연하의 방예원 씨와 웨딩마치를 올렸다. 부부는 2022년 결혼했다. 교제 중이었던 2012년 이미 첫째 딸을 품에 안은 상태였으며, 약 9년 뒤인 2021년 코로나19 여파로 혼인신고와 언약식만 가졌다.
당시 첫째 딸은 10살이었으며, 이듬해에 부부는 둘째 딸을 품게 됐다. 지난해 12월에는 셋째를 출산하며 삼남매를 슬하에 두고 있다.
한편 아야네는 지난 6월 이른바 '무염 사탕'으로 한 차례 곤욕을 치른 바 있다. 부부는 14살의 나이 차를 극복하고 2021년 백년가약을 맺었다. 아야네는 현재 둘째를 임신 중이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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