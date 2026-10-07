가수 KCM의 아내가 버진로드를 걷고 있다. / 사진=아야네 SNS

가수 KCM(본명 강창모)가 결혼식을 올렸다. 첫째 딸을 품은 지 약 14년 만이다.배우 겸 가수 이지훈의 아내는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "KCM님 결혼식 참석하러 셋 외출하고 왔지요~♥️💍"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 아야네가 남편, 딸과 KCM의 결혼식에 참석한 모습. 특히 아야네는 신부의 웨딩드레스 자태를 본 후 "너무 예쁘셔"라며 방예원 씨의 계정을 태그했다.영상 속에서 방예원 씨는 작은 얼굴에 큰 키 그리고 도드라진 광대와 매끈한 이마 등 결점 없는 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.앞서 KCM은 지난 4일 9살 연하의 방예원 씨와 웨딩마치를 올렸다. 부부는 2022년 결혼했다. 교제 중이었던 2012년 이미 첫째 딸을 품에 안은 상태였으며, 약 9년 뒤인 2021년 코로나19 여파로 혼인신고와 언약식만 가졌다.당시 첫째 딸은 10살이었으며, 이듬해에 부부는 둘째 딸을 품게 됐다. 지난해 12월에는 셋째를 출산하며 삼남매를 슬하에 두고 있다.한편 아야네는 지난 6월 이른바 '무염 사탕'으로 한 차례 곤욕을 치른 바 있다. 부부는 14살의 나이 차를 극복하고 2021년 백년가약을 맺었다. 아야네는 현재 둘째를 임신 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr