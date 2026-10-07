가수 타블로와 배우 강혜정은 2009년 결혼했다. / 사진=텐아시아DB

타블로가 아내 강혜정을 언급했다. / 사진=유튜브 채널 'TABLO' 영상 캡처

그룹 에픽하이 멤버 타블로가 아내에게 혼나지 않기 위해 누구보다 열심히 집 청소를 한다고 밝혀 웃음을 자아냈다.6일 유튜브 채널 'TABLO'에는 '우리의 삶을 바꿔줄 최고(?!)의 명언들'이라는 영상이 게재됐다. 타블로는 자신에게 영향을 준 여러 명언을 소개하며 다양한 이야기를 나눴다.타블로는 가장 먼저 스티브 잡스의 명언을 꺼냈다. 그는 "위대한 일을 하는 유일한 방법은 자신이 하는 일을 사랑하는 것이다"라는 말에 공감하면서도 좋아하지 않는 일 역시 충분히 잘 해낼 수 있다고 덧붙였다.자신이 사랑하는 일로는 음악과 콘텐츠 제작을 꼽았다. 좋아하는 만큼 잘할 수 있다는 설명과 함께 "음악 만드는 걸 사랑한다. 그래서 잘한다"고 말했다. 이어 정반대의 사례로 집 청소를 들었다. 그는 "집 청소는 하나도 안 좋아한다. 좋아할 구석이 하나도 없다"면서도 "제대로 안 하면 아내한테 혼나니까 겁나 잘한다. 아주 훌륭하게 해낸다"고 말해 웃음을 자아냈다.작가 오스카 와일드의 명언도 소개했다. 그는 "'너 자신이 돼라. 다른 사람은 이미 다 있으니까' 이건 되게 유명하다"고 말한 뒤 타인의 삶과 자신을 비교하는 것에 대한 생각을 전했다. 이어 "다른 사람이 사는 삶이 멋져 보인다면 멋진 부분만 보고 있어서 그렇다. 말하지 않는 어두운 면이 있다"고 덧붙였다.한편 타블로와 강혜정은 2009년 결혼했다. 두 사람은 슬하에 딸 하루 양을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr