하하, 허경환, 주우재가 정체를 알 수 없는 여행 설계자가 짠 일정대로 여행을 떠난다. / 사진=텐아시아 DB

하하, 허경환, 주우재가 정체를 알 수 없는 여행 설계자가 짠 일정대로 여행을 떠난다./ 사진 제공 = MBC ‘뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고’

하하, 허경환, 주우재가 정체를 알 수 없는 여행 설계자가 짠 일정대로 여행을 떠난다.오는 9일 첫 방송되는 MBC '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(이하 '뭔데뭔데!')는 '놀면 뭐하니?' 멤버 하하, 허경환, 주우재가 출연하는 스핀오프 프로그램이다. 세 사람이 직접 계획하지 않은 여행을 떠나는 과정을 담는다.기차에 오른 세 사람은 이번 여행이 자유여행이 아니라 누군가 미리 짜놓은 일정이라는 사실을 알게 된다. 이후 설계자가 준비한 가방을 발견하고, 안에서 자신들의 취향을 반영한 여행 아이템을 확인한다.하하는 설계자의 정체를 두고 "이 정도로 우리를 컨트롤 할 사람은 재석 형밖에 없다"라고 추측한다. 허경환 역시 유재석의 이름이 나오자 태도를 바꾼다. 이후 내비게이션까지 설계자가 정한 목적지로 세 사람을 안내한다. 하하는 계속해서 설계자의 정체를 추리하고, 주우재는 "한 판 붙자"라며 설계자를 향해 도발한다.여행이 이어질수록 세 사람의 취향을 반영한 일정이 하나씩 등장한다. 하하, 허경환, 주우재는 자신들을 잘 알고 있는 설계자가 누구인지 추적한다.'뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'는 오는 9일 오후 9시 10분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr