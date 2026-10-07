하하, 허경환, 주우재가 정체를 알 수 없는 여행 설계자가 짠 일정대로 여행을 떠난다. / 사진=텐아시아 DB
하하, 허경환, 주우재가 정체를 알 수 없는 여행 설계자가 짠 일정대로 여행을 떠난다. / 사진=텐아시아 DB
하하, 허경환, 주우재가 정체를 알 수 없는 여행 설계자가 짠 일정대로 여행을 떠난다.

오는 9일 첫 방송되는 MBC '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(이하 '뭔데뭔데!')는 '놀면 뭐하니?' 멤버 하하, 허경환, 주우재가 출연하는 스핀오프 프로그램이다. 세 사람이 직접 계획하지 않은 여행을 떠나는 과정을 담는다.

기차에 오른 세 사람은 이번 여행이 자유여행이 아니라 누군가 미리 짜놓은 일정이라는 사실을 알게 된다. 이후 설계자가 준비한 가방을 발견하고, 안에서 자신들의 취향을 반영한 여행 아이템을 확인한다.
하하, 허경환, 주우재가 정체를 알 수 없는 여행 설계자가 짠 일정대로 여행을 떠난다./ 사진 제공 = MBC ‘뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고’
하하, 허경환, 주우재가 정체를 알 수 없는 여행 설계자가 짠 일정대로 여행을 떠난다./ 사진 제공 = MBC ‘뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고’
하하는 설계자의 정체를 두고 "이 정도로 우리를 컨트롤 할 사람은 재석 형밖에 없다"라고 추측한다. 허경환 역시 유재석의 이름이 나오자 태도를 바꾼다. 이후 내비게이션까지 설계자가 정한 목적지로 세 사람을 안내한다. 하하는 계속해서 설계자의 정체를 추리하고, 주우재는 "한 판 붙자"라며 설계자를 향해 도발한다.

여행이 이어질수록 세 사람의 취향을 반영한 일정이 하나씩 등장한다. 하하, 허경환, 주우재는 자신들을 잘 알고 있는 설계자가 누구인지 추적한다.

'뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'는 오는 9일 오후 9시 10분 첫 방송된다.


김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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