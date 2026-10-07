한소희가 취재진을 향해 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

강유석, 성준, 이성민, 정지훈 등이 '나 혼자만 레벨업'에 출연한다. / 사진제공=각 소속사

넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업'이 변우석에 이어 한소희, 강유석, 성준, 이성민, 정지훈의 캐스팅을 확정했다. 한소희는 한국의 유일한 여성 S급 헌터 차해인으로 변신해 변우석과 호흡을 맞춘다.'나 혼자만 레벨업'은 게이트 너머 몬스터로부터 현실 세계를 지키는 헌터 중에서도 최약체로 불리는 E급 헌터 성진우(변우석 분)가 죽음의 위기 속에서 각성해 세상을 구할 최강 헌터로 레벨업하는 이야기를 그린다.웹소설로 시작해 웹툰, 애니메이션, 게임으로 확장된 동명의 글로벌 IP를 원작으로 한다. 앞서 변우석이 주인공 성진우 역에 캐스팅된 데 이어 한소희, 강유석, 성준이 주요 배역으로 합류하고 이성민과 정지훈이 특별출연한다.한소희는 한국의 9번째 S급 헌터이자 유일한 여성 S급 헌터 차해인 역을 맡는다. 장검을 주무기로 사용하는 인물로, 한소희는 넷플릭스 시리즈 '마이 네임', '경성크리처'에 이어 다시 한번 액션 연기를 선보인다.강유석은 유진그룹 차남 유진호를 연기한다. 유진호는 성진우와 함께 던전 퀘스트에 참여한 뒤 그를 친형처럼 따르며 돕는 인물이다. 강유석은 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다', 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의 생활' 등에 출연했다.성준은 헌터협회 감시과 과장이자 A급 헌터 우진철로 분한다. 우진철은 헌터들의 동향을 파악하고 감시하며 성진우의 재각성 여부를 처음으로 의심하는 인물이다.이성민과 정지훈은 특별출연으로 힘을 보탠다. 이성민은 헌터들의 길드를 포함해 국내 전체 헌터들을 관리하는 헌터협회장이자 은퇴한 최강 레벨 헌터 고건희 역을 맡는다. 비상사태가 발생하면 헌터 소집권을 발동할 수 있는 인물이다.정지훈은 국내 5대 헌터 길드 중 2위인 백호 길드의 수장 백윤호로 변신한다. 백윤호는 S급 헌터이자 마수로 변신할 수 있는 능력을 지녔다. 정지훈은 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2에 이어 액션 연기를 이어간다.'나 혼자만 레벨업'에는 한동욱 감독도 공동 연출로 합류한다. 영화 '남자가 사랑할 때'로 데뷔한 한 감독은 시리즈 '최악의 악'으로 제60회 백상예술대상 TV부문 연출상을 수상했다. 이번 작품을 통해 제작사 사나이픽처스, 카카오엔터테인먼트와 다시 한번 호흡을 맞춘다.'나 혼자만 레벨업'은 넷플릭스를 통해 공개될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr