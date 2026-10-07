'슈돌'에서 한다감의 출산 현장이 공개된다. / 사진제공=KBS

'슈돌'에서 한다감의 출산 현장이 공개된다. / 사진제공=KBS

연예계 최고령 산모인 배우 한다감(47)의 출산 현장이 공개된다.7일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 638회에서는 47세에 출산한 한다감과 딸 찰떡이의 첫 만남이 담긴다. 이날 방송에는 MC 김종민과 랄랄이 함께한다.출산 당일 한다감은 긴장한 채 수술을 준비한다. 자신의 몸 상태를 두고 "컨디션은 100점 만점에 70점"이라고 말한 그는 "어제, 오늘 태동이 줄었어"라며 걱정스러운 마음을 내비친다.이후 수술실에 들어간 한다감은 출산 과정에서 갑작스러운 통증을 호소한다. 그는 "잠시만요. 오른쪽이 아파요"라고 말했고, 의료진이 수술을 이어가는 동안 고통을 참는다. 잠시 후 딸의 울음소리가 들리자 한다감은 안도한 표정을 보인다.처음으로 딸의 얼굴을 마주한 한다감은 눈물을 보이며 "내가 엄마야"라고 말을 건넨다. 출산을 마친 뒤에도 딸에게서 눈을 떼지 못하며 첫 만남의 순간을 함께한다.스튜디오에서 이를 지켜보던 김종민도 긴장한다. 출산 과정에서 예상치 못한 상황이 이어지자 "아우 미치겠다"며 초조해했고, 한다감이 딸과 처음 만나는 장면에서는 눈시울을 붉힌다.'슈돌' 638회는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr