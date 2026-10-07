그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 첫 페루 공연을 앞두고 수도 리마에 이들의 이름을 딴 거리가 등장했다.방탄소년단은 오는 7일과 9~10일(현지시간) 페루 리마 에스타디오 산 마르코스에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN LIMA'를 개최한다. 2013년 데뷔한 방탄소년단이 페루에서 공연하는 것은 이번이 처음이다.공연을 앞두고 리마 산티아고 데 수르코 구는 지난 5일부터 11일까지 사크라멘토 거리를 한시적으로 'BTS 대로(Avenida BTS)'로 부르기로 했다. 해당 거리에는 이를 알리는 표지판도 설치됐다.리마의 주요 관광지에서도 공연 기간에 맞춘 행사가 진행된다. 수르코 우정공원의 아르코 모리스코는 보라색 조명으로 점등됐으며 오는 11일까지 BTS를 주제로 한 라이트쇼를 선보인다. 분수공원인 'Circuito Mágico del Agua'에서도 음악과 조명, 워터스크린을 활용한 BTS 테마 행사가 같은 기간 열린다.방탄소년단은 리마에 앞서 지난 2~3일 콜롬비아 보고타 에스타디오 엘 캄핀에서 남미 투어를 시작했다. 이틀간 열린 공연에는 약 10만 명의 관객이 모였다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr