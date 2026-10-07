조혜련, 9kg 감량한 후 볼살이 쏙…남동생은 17kg 다이어트

코미디언 조혜련이 남동생인 배우 조지환과 함께한 근황을 공개했다.조혜련은 최근 자신의 SNS에 "하나님께서 돌봐주시는 남매. 스매싱바디로 달라진 남매"라는 글과 함께 조지환과 찍은 사진을 게재했다.공개된 사진에는 식당에서 다정하게 얼굴을 맞댄 조혜련과 조지환의 모습이 담겼다. 두 사람 모두 체중 감량에 성공한 뒤 한층 날렵해진 얼굴선을 자랑해 시선을 끈다.조혜련은 "조지환은 17kg로, 조혜련은 9kg로"라며 남매가 나란히 다이어트에 성공했음을 알렸다. 이어 "신학으로 말씀을 사랑하게 된 남매. '사랑해 엄마', '요셉전', '미안해 아빠'로 연극쟁이들이 된 남매. 모든 게 하나님의 축복"이라며 동생을 향한 각별한 애정을 드러냈다.조혜련은 지난해 8월 61kg에서 체중 감량을 시작해 올해 52kg대까지 내려가며 약 9kg을 감량했다. 허리둘레 역시 24인치까지 줄었다고 밝힌 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr