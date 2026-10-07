배성재, 김다영 부부가 '옥탑방의 문제아들'에 출연했다. / 사진=KBS

배성재, 김다영 부부가 '옥탑방의 문제아들'에 출연했다. / 사진=KBS

배성재, 김다영 부부가 '옥탑방의 문제아들'에 출연했다. / 사진=KBS

배성재, 김다영 부부가 14살의 나이 차이로 가족의 결혼 승낙을 받기까지 쉽지 않았던 과정을 전했다.지난 6일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 배성재와 김다영이 출연해 연애부터 결혼까지의 이야기를 공개했다.이날 김다영은 가족에게 배성재와의 결혼을 알렸을 당시를 떠올렸다. 특히 평소 우애가 깊었던 남동생의 반응이 가장 컸다고. 그는 "누나가 회사 부장님 나이의 남자와 결혼한다는 소식에 울기까지 했다"고 말했다.김다영은 가족을 설득하기 위해 직접 나섰다. 배성재의 인생관과 가치관, 평소 태도와 인성 등을 정리해 가족들에게 설명했다며 "거의 프레젠테이션 발표를 해 설득했다"고 밝혔다. 배성재 역시 첫인사를 앞두고 신경을 많이 썼다며 "조금이라도 어려 보이려고 메이크업을 진하게 하고 영한 스타일로 옷을 입고 갔다"고 말했다.배성재는 자신과 장모의 나이 차이가 11살에 불과하다고 밝히기도 했다. 그는 "장모님이 아직도 말을 잘 놓지 못하신다"며 "'배 서방' 호칭까지는 성공하셨는데 '배 서방, 이것 좀 가져가실래요?'라며 극존칭을 쓰신다"고 전했다.두 사람이 연인으로 발전한 과정도 공개됐다. 배성재는 "두 번째 만남 때도 연애는 전혀 생각하지 못했다. 나이 차이도 크고 내가 오래 몸담았던 회사에 막 입사한 후배라 조심스러웠다"면서도 "같이 찍은 셀카를 나도 모르게 계속 보게 되더라"고 회상했다.김다영이 자신의 마음을 알아차린 것은 배성재의 한마디 때문이었다고. 김다영은 "차 안에서 같이 음악을 듣다가 내리려고 했는데 남편이 갑자기 '나 이제 너를 멀리해야겠어'라고 하더라. 그전까지는 남자로 전혀 인식을 못 하고 있다가 '이 사람이 나를 좋아하나?' 싶어 내 마음을 진지하게 돌아보게 됐다"고 말했다.결혼 후 달라진 일상도 전했다. 배성재는 아내가 건강한 식단을 챙겨준 덕분에 체중을 감량했다고 밝혔다. 그는 결혼 후 야식을 끊고 85kg까지 체중을 줄였다며 K리그 중계를 위해 출장을 갈 때도 김다영이 두 끼 분량의 도시락을 챙겨준다고 했다.녹화 당시 이미 예비 부모였던 두 사람은 임신 사실을 공개하지 않은 채 자녀에 대한 바람을 전했다. 배성재는 과거에는 딸 셋을 원했지만 현재는 현실적인 부분도 생각하고 있다며 딸을 향한 바람을 내비쳤다. 이어 "아이가 태어난다면 나를 1g도 안 닮았으면 좋겠다"고 말했다. 김다영 역시 "남편이 자기 유전자는 단 하나도 섞이지 않고 나를 그대로 복사한 딸이 태어나길 바라더라"고 덧붙였다.한편 배성재와 김다영은 최근 임신 소식을 알렸으며 올해 연말 출산을 앞두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr