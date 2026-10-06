사진 = 'COSMOPOLITAN Korea' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'COSMOPOLITAN Korea' 유튜브 채널 캡처

배우 김영광과 채수빈이 패션 매거진 코스모폴리탄 인터뷰를 통해 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘' 촬영 비하인드 스토리부터 반전 첫인상, 환상의 호흡을 자랑하는 유쾌한 케미스트리를 선보였다.유튜브 채널 'COSMOPOLITAN Korea'에서는 '처음엔 무서웠다고?👀 채수빈이 말하는 김영광의 첫인상은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 채수빈은 김영광의 첫인상에 대한 솔직한 심경을 털어놓았다. 채수빈은 "처음 보았을 때는 김영광의 큰 키와 좋은 피지컬 때문에 무서운 사람인가 보다라고 생각했다"며 "하지만 실제로 함께 지내보니 세상에 이보다 더 다정하고 따뜻한 사람이 없다고 느꼈으며 스태프들의 부탁도 잘 들어주는 등 매우 친절한 성격이다"라고 고백했다.이어 김영광은 극 중 역할 특성상 집안에서 촬영하는 장면이 많아 항상 누워 있는 채수빈을 언급했다. 김영광은 "촬영장에서 늘 누워 있는 채수빈의 충전 방식이 귀엽다"고 전하며 친밀한 현장 분위기를 자아냈다.두 배우는 정전기가 많이 나는 여자와 심장이 배터리로 움직이는 남자라는 독특한 드라마 설정을 흥미롭게 설명한 뒤 대본 속 대사를 주고받으며 연기 호흡을 입증했다.이어진 '그림으로 말해요' 게임에서 강아지, 스티치, 맹구 등 다양한 대상을 묘사하고 맞추며 웃음을 선사한 두 사람은 밸런스 게임을 통해서도 장난스러운 성향 차이를 드러내며 진정한 케미 맛집다운 면모를 과시했다.인터뷰 마무리에서 서로를 향한 배려와 유쾌한 태도로 작품에 대한 기대감을 높인 채수빈과 김영광은 서로의 호흡에 대해 "10점 만점에 100점이다"라고 이구동성으로 평가하며 코스모폴리탄 인터뷰를 성황리에 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr