가수 탑 / 사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 탑(최승현)의 솔로 앨범을 기념해 팬들이 준비하던 전시가 결국 열리지 못하게 됐다. 당초 예상보다 예약자가 크게 부족했던 데다 기존 신청자들의 취소까지 이어진 것으로 전해졌다. 특히 탑이 배우 나나와의 열애를 인정한 직후 취소 요청이 늘어난 것으로 알려지면서 그 배경에도 관심이 쏠리고 있다.탑의 국내 팬사이트 최승현닷컴은 지난 4일 오는 31일부터 11월 1일까지 이틀간 진행할 예정이었던 전시 'OFF GRID : NEW GROUND'를 취소한다고 밝혔다. 해당 전시는 탑의 첫 솔로 정규 앨범 'ANOTHER DIMENSION' 발매를 기념해 팬들이 마련한 행사였다.주최 측은 처음부터 예년보다 행사 규모를 줄여 준비했다. 과거 행사 참여 인원과 탑의 투어 일정 등을 고려해 이틀 동안 총 300명가량이 찾을 것으로 예상했지만, 예약을 시작한 뒤 실제 신청자는 목표 인원의 약 25%에 그쳤다. 100명도 채우지 못한 셈이다.이미 전시장 계약과 계약금 지급까지 마친 만큼 주최 측은 손실을 감수하고서라도 행사를 진행하는 방안을 검토했다. 그러나 이후 예약자들의 취소 요청까지 잇따르면서 상황이 달라졌다. 최종 예상 관람객은 하루 기준 당초 계획했던 인원의 10~15% 수준까지 떨어졌고, 결국 정상적인 행사 진행이 어렵다고 판단했다.전시 취소 시점은 탑의 열애 인정과 맞물리며 더욱 눈길을 끌었다. 탑은 지난 2일 배우 나나와의 교제 사실을 인정했다. 이후 일부 팬들 사이에서는 열애 자체뿐 아니라 이를 알리는 과정 등을 두고 아쉽다는 반응이 나온 것으로 전해졌다. 전시 예약 취소 역시 이 시기에 이어지면서 열애 공개가 영향을 미친 것 아니냐는 추측도 나왔다.다만 주최 측은 열애와 전시 취소 사이의 직접적인 연관성을 언급하지 않았다. 공식적으로 밝힌 취소 사유는 관람객 감소다. 해외에서 전시를 보기 위해 한국 방문을 준비하던 팬들이 항공권과 숙박 등에 추가 비용을 쓰기 전에 취소 사실을 알리는 것이 낫다고 판단해 비교적 이른 시점에 결정을 내렸다고 설명했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr