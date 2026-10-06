사진=SBS '미운 우리 새끼' 방송 캡처

사진=SBS '미운 우리 새끼' 방송 캡처

사진=SBS '미운 우리 새끼' 방송 캡처

배우 임원희가 그룹 '베이비복스' 출신 배우 이희진에게 적극적인 호감을 표현했다.지난 4일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 임원희와 이희진의 세 번째 데이트가 그려졌다.임원희는 바쁜 일정으로 지친 이희진을 위해 오락실 사격장과 롤러스케이트장 등 복고풍 데이트 코스를 준비했다.임원희는 입구에 들어섰을 때부터 세심한 배려를 보였다. 이희진이 스케이트에 익숙하지 않아 연신 엉덩방아를 찧을 땐 준비해 온 보호대를 직접 채워주는가 하면, 넘어지자 곧바로 일으켜 세우며 자연스러운 스킨십을 이어갔다.이후 막창집으로 자리를 옮긴 임원희는 이희진이 잠시 자리를 비운 사이 절친 정석용에게 전화를 걸어 "사실 오늘이 희진과의 100일째 만남이다"라고 털어놨다. 아직 정식 교제 전임에도 첫 만남을 기준으로 날짜를 챙겨 순정파 면모를 보였다.그러면서 임원희는 손수 접은 종이별을 이희진에게 선물로 건넸다. 이희진은 "너무 예쁘다. 어렸을 때 받아본 건데 너무 오랜만이다"라며 기뻐했다.이희진의 반응에 용기를 얻은 임원희는 "10월 내 생일에 만날 수 있겠냐?"며 다음 만남을 제안했다. 그러자 이희진은 "네, 봐야죠"라며 화답했다.한편 임원희는 1970년생으로 올해 57세, 이희진은 1979년생으로 올해 48세다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr