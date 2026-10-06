부산국제영화제 측이 '암살자(들)' 관련 질문의 답변을 거부했다. / 사진=텐아시아DB

제31회 부산국제영화제(BIFF) 개막작 '낮과 밤은 서로에게'(감독 김종관) 기자간담회에서 영화 '암살자(들)'(감독 허진호) 관련 질의가 들어오자 영화제 측이 답변을 차단했다.6일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 기자회견이 열렸다. 김종관 감독과 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 참석했다.현장에서는 최근 역사 왜곡 논란에 휩싸인 '암살자(들)'과 관련한 질의가 나왔다. 질문은 특별 출연한 배우 심은경과 감독에게 향했다. 이에 모더레이터 정지혜 프로그래머는 "이 자리는 개막작에 대한 기자회견인 만큼 해당 작품에 집중해 대화를 나누고자 한다"며 대신 답했다. 그러면서 "영화 '암살자(들)'과 관련해서는 부산국제영화제 측의 공지가 나간 부분이 있으니 참고해 달라"고 설명했다.앞서 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 영부인 피격 사건의 배후를 추적하는 과정에서 설정한 영화적 가설로 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 논란이 확산하자 배우 및 제작진의 안전을 우려한 '암살자(들)' 측은 부산국제영화제에서 예정된 개막식 레드카펫, 야외 무대인사, 대시민 시사회 등 각종 행사 참석을 전면 취소됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr