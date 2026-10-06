사진 제공=DEUL

로이킴이 ‘크게 울어라’로 3년 연속 흥행을 이어갈지 기대가 쏠린다.로이킴은 오늘(6일) 오후 6시 새 싱글 ‘크게 울어라’를 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매한다. 2024년 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’, 2025년 ‘달리 표현할 수 없어요’에 이어 올해도 10월 신곡을 내놓게 됐다.로이킴에게 10월은 어느덧 특별한 계절이 됐다. ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’과 ‘달리 표현할 수 없어요’가 연이어 대중의 큰 사랑을 받으며 가을과 잘 어울리는 로이킴 특유의 서정성과 감성적인 보컬이 다시 한 번 주목받았다. 올해는 앞선 두 곡과는 또 다른 방식으로 위로를 풀어낸 ‘크게 울어라’로 3년 연속 가을 노래를 선보인다.무엇보다 ‘크게 울어라’라는 직설적인 제목부터 강렬한 인상을 선사한다. 힘든 사람에게 흔히 “울지 마”, “괜찮아”, “힘내”라고 말하는 것과 달리 로이킴은 오히려 참지 말고 마음껏 울어도 된다고 이야기한다.로이킴은 “울음을 참는 것이 어른스러운 태도라고 생각하기 쉽지만, 자신의 슬픔을 인정하고 충분히 표현하는 데에도 용기가 필요하다. 감정을 계속 억누르면 상처가 마음속에 남지만, 충분히 울고 슬픔을 흘려보낸 뒤에는 다시 앞으로 나아갈 힘을 얻을 수 있다”고 이 곡이 탄생하게 된 속내를 밝혔다.이어 그는 “자신의 아픔을 온전히 지나온 경험이 결국 다른 사람의 슬픔을 이해하고 손을 내밀 수 있는 깊이로 이어진다는 생각도 곡에 담았다”며 “‘크게 울어라’는 슬픔 속에 계속 머물라는 의미가 아닌, 아픔을 충분히 아파한 뒤 더욱 단단하게 일어서기를 바라는 노래”라고 덧붙였다.신곡 ‘크게 울어라’는 로이킴 특유의 따뜻하고 호소력 짙은 음색으로 다정하게 문을 여는 도입부를 지나, 가사의 흐름을 따라 하나둘씩 더해지는 화려한 스트링과 웅장한 사운드가 감정을 점층적으로 고조시킨다. 담담한 위로를 넘어 듣는 이의 가슴을 벅차오르게 만드는 거대한 스케일은, 모든 악기가 함께 슬픔을 쏟아내는 듯한 짙은 카타르시스를 선사한다.앞서 로이킴은 콘셉트 포토를 시작으로 배우 추영우, 옥택연, 박형식, 이종석, 차태현, 정성일이 참여한 숏필름을 순차적으로 선보이며 곡에 대한 관심을 환기시켰다. 배우들은 같은 노랫말을 저마다의 감정과 호흡으로 풀어내며 곡이 가진 위로의 정서를 입체적으로 전달했다.한편 로이킴은 오늘(6일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 새 싱글 ‘크게 울어라’를 발매한다. 이후 내달 20일, 21일, 22일에는 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 ‘2026-27 로이킴 LIVE TOUR [R:O:Y] in SEOUL’을 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr