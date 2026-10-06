배우 이유진과 차경은이 같은 작품에서 호흡을 맞추고 있다. / 사진=차경은 유튜브 채널

사진=차경은 유튜브 채널

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배우 겸 감독 이유진이 배우 차경은과 결혼 소식을 알린 가운데, 두 사람이 함께 호흡을 맞춘 순간들이 주목받고 있다.차경은은 지난 7월 15일 자신의 유튜브 채널에 '그동안 뭐 하느라 이제 왔냐고요~~~?'라는 제목의 영상을 업로드했다.공개된 영상 속에는 차경은이 이유진의 첫 연출작 '길이 보이면 캐스팅해!' 촬영 시작 순간부터 마지막 촬영까지 과정을 담은 모습.촬영 초반에만 해도 차경은은 이유진을 멀찍이서 카메라에 담았다. 이후 영상 중반부터 두 사람이 다른 배우들과 함께 대화를 나누더니 영상 후반부에는 두 사람이 자연스럽게 대화를 나눴다.차경은은 이유진과 나란히 앉아 촬영이 끝난 소감에 대해 물었다. 이유진은 "시즌2 할 거니까 스탠바이 하세요"라며 차기작 캐스팅 확정을 알렸다. 또 자신에 대한 칭찬 3가지를 부탁하는 차경은에게는 "너무 열심히 하고, 제가 봤던 배우 중에 에티튜드가 최고인 것 같다"고 언급했다. 주변에서 "에티튜드를 중요하게 생각하지 않냐"고 거들자 이유진은 동의하며 "난 에티튜드가 제일 중요하다"고 강조했다.아울러 이유진은 차경은에 대해 "연습을 많이 한 것 같은데도 계속 나오라고 해서 조금 피곤했다"라면서도 "잘 먹고, 밝고, 말도 많고, 12시 지나면 조증도 온다. 현장의 분위기 메이커다. 없어서는 안 될 배우"라고 덧붙였다. 그러면서 "2년 안에 신인상 받는다"고 장담하기도 했다.둘 사이는 급격하게 편안한 기류를 보였다. 차경은은 타 배우와 대화 중 이유진이 거듭 끼어들자 "오빠 인서트 확인했어요? 빨리 확인하고 와요"라며 재촉했다. 이유진이 옆자리에 앉은 상태에서 시작된 후시 녹음에서는 "오랜만에 입 터져서 수다 왕창 떨고"라고 언급해 두 사람의 티키타카를 짐작하게 했다.두 사람의 인연은 이 작품으로 시작됐다. 이유진이 촬영 준비 과정에서 차경은에게 첫눈에 반했고, 차경은 역시 이유진에게 호감을 느낀 것으로 알려졌다. 촬영이 끝난 후 두 사람은 연인으로 발전했다. 이유진이 먼저 마음을 전했고 차경은이 이를 받아들이면서 지난 6월부터 결혼을 전제로 교제를 시작했다.모든 촬영이 끝난 후에는 이유진이 배우들에게 꽃다발을 건넸다. 그때 차경은이 눈물을 보였고, 이유진은 당황하면서도 차경은의 머리를 쓰다듬었다.한편 이유진은 1992년생으로 올해 35세다. 배우 이효정의 아들로도 잘 알려져 있다. 이유진은 2013년 MBC '불의 여신 정이'로 데뷔했다. 이후 '청춘시대2', '아는 와이프', '멜로가 체질', '브람스를 좋아하세요?', '삼남매가 용감하게' 등에 출연했다. 영화 '두 남자', '아빠는 딸', '지금 만나러 갑니다' 등에서도 활약했다.1998년생인 차경은은 2021년 단편영화 '복숭아'로 데뷔했다. 웹드라마 '픽고 PICKGO', U+모바일tv '미래의 미래', 스케치 코미디 '숏박스' 등에 출연했으며 쿠팡플레이 'SNL 코리아 리부트 시즌7'에서는 고정 크루로 활동했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr