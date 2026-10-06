'돌싱N모솔' 시즌2가 11월 3일 첫 방송된다. / 사진제공=MBC에브리원·E채널

촬영 거부와 퇴소 요구, 출연자의 데이트 거부 등으로 화제를 모았던 '돌싱N모솔'이 시즌2로 돌아온다.다음 달 3일 첫 방송되는 MBC에브리원·E채널 연애 예능 '연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'은 이혼을 경험한 돌싱과 연애 경험이 없는 모태솔로들이 연애기숙학교에 입학해 짝을 찾는 데이팅 프로그램이다.앞서 지난 4월 방송된 시즌1은 '돌싱녀X모솔남'이라는 조합을 앞세웠다. 넷플릭스 공개 이후 최다 검색 차트 1위에 올랐으며 비드라마 부문 검색 이슈 키워드에서도 1위를 기록했다.방송 과정에서는 예상치 못한 상황도 이어졌다. 시즌1 출연진 카멜리아가 감정적으로 흔들리며 촬영 거부 의사를 밝혔고, 조지는 퇴소를 고민했다. 불나방은 상대에게 호감이 없다는 뜻을 보이며 데이트를 거부해 일부 시청자들 사이에서 태도 논란이 일기도 했다.시즌2에도 새로운 돌싱과 모태솔로들이 입소한다. 서로 다른 연애 경험을 가진 출연자들이 한 공간에서 생활하며 상대를 알아갈 예정이다.MC 채정안, 김풍, 넉살도 시즌1에 이어 다시 함께한다. 세 사람은 출연자들의 관계와 감정 변화를 지켜보며 이야기를 나눈다.'연애기숙학교 2기-돌싱N모솔'은 11월 3일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr