'신세계 3세' 애니, 컴백하고 카리스마 폭발…올블랙 입고 강렬한 존재감

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

올데이 프로젝트 애니가 지난 8월의 순간을 담은 사진을 공개했다.애니는 최근 자신의 인스타그램에 "august"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 애니는 화려한 장식이 더해진 블랙 재킷에 시스루 톱과 와이드 팬츠를 매치하고 대리석 계단에 앉아 카메라를 바라보고 있다.머리를 높게 묶고 얼굴 양옆으로 긴 가닥을 자연스럽게 내린 가운데 굵은 플랫폼 슈즈와 여러 겹의 목걸이까지 블랙 스타일링에 어우러졌다.이어진 사진에서 애니는 계단에 등을 보인 채 앉아 재킷 뒷면을 가득 채운 큼직한 레터링을 드러냈다. 몸을 옆으로 틀어 한쪽 다리를 접은 포즈로 앞선 사진과는 다른 각도에서 스타일링을 보여줬다.또 다른 사진에서 애니는 휴대전화를 양손에 들고 거울을 이용해 셀카를 촬영했다. 길고 날카로운 실버 네일과 여러 개의 반지가 손끝을 채웠으며 길게 뺀 아이라인과 얼굴선을 따라 내려온 헤어가 가까운 구도에서 선명하게 담겼다.마지막 사진에서 애니는 계단에 두 다리를 벌려 앉아 입술을 살짝 내민 표정을 지었다. 손을 아래로 늘어뜨리면서 반지와 실버 네일을 그대로 드러냈고 볼륨감 있는 블랙 재킷과 와이드 팬츠, 높은 플랫폼 슈즈로 이어지는 올블랙 스타일링이 전신에 담겼다.애니는 올데이 프로젝트 멤버로 '2026 SBS 가요대전 Summer'와 'KCON LA 2026' 등 국내외 무대에 오르며 활동을 이어갔다. 이후 올데이 프로젝트는 지난달 28일 새 EP 'CRASH'를 발매하며 새로운 활동에 돌입했다.애니는 현재 올데이 프로젝트의 새 EP 'CRASH' 활동을 이어가며 팬들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr