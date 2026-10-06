사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

사진 = 32기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 32기 옥순이 광수와 브라운 컬러로 맞춘 커플룩 데이트를 공개했다.32기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "우연히 만난 카페가 오늘 입은 대놓고 커플룩🤣과 찰떡일때✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 옥순은 광수와 나란히 창가 자리에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 옥순은 머리를 깔끔하게 묶고 브라운 재킷에 데님 팬츠를 매치했으며 한 손에 든 음료의 빨대를 입에 문 채 장난스러운 표정을 지었다. 같은 계열의 브라운 재킷을 입은 광수는 턱에 손을 괸 편안한 자세로 옥순과 자연스럽게 커플룩을 완성했다.이어진 사진에서 옥순은 음료를 손에 든 채 창밖을 바라봤고, 광수는 앞선 사진과 같은 자세로 카메라를 응시했다. 두 사람은 색감이 닮은 재킷과 어두운 이너를 함께 매치해 옥순이 직접 언급한 '대놓고 커플룩'을 한눈에 보여줬다.또 다른 사진에서 옥순은 카메라 가까이에서 음료가 담긴 잔을 양손으로 감싸 쥐고 정면을 바라봤다. 자연스럽게 묶어 올린 헤어와 옅은 메이크업이 얼굴을 고스란히 드러냈으며 브라운 재킷과 심플한 블랙 이너로 앞선 커플룩 스타일링을 이어갔다.마지막 사진에서 광수는 창밖으로 상체를 가까이 내밀어 카메라를 바라봤고, 뒤쪽의 옥순은 미소를 지으며 손가락으로 브이 포즈를 취했다. 같은 브라운 컬러의 재킷을 입은 두 사람이 한 화면에 가까이 담기며 커플룩을 강조했다.이를 본 팬들은 "꺅 커플룩", "개인적으로 너무 예쁘게 사랑하는 커플", "너무 예뻐", "옥순님 원래듀 이뻣지만 점점 더 이뻐져요", "응윈합니다", "컵흘룩 넘 이뽀" 등의 댓글을 달았다.옥순과 광수는 '나는 솔로' 32기에서 인연을 맺은 뒤 현실 커플로 발전했으며 방송 이후에도 함께하는 일상을 SNS를 통해 공개하고 있다. 32기 옥순과 광수는 방송 종영 후에도 SNS를 통해 데이트를 비롯한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr