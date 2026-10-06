서강준♥안은진, 설렘도 공감도 놓쳤다…2%대 늪에 빠진 '너다연', 뭐가 문제길래 [TEN스타필드]

서강준과 안은진이 '너 말고 다른 연애'에서 10년 연인 호흡을 맞추고 있다. / 사진=텐아시아DB

'너 말고 다른 연애'가 2%대 시청률에 머무르고 있다. / 사진제공=KBS

서강준과 안은진이 '너 말고 다른 연애'에서 열연 중이다. / 사진제공=KBS

배우 서강준과 안은진의 만남도 통하지 않았다. KBS2 '너 말고 다른 연애'가 방송 중반까지 2%대 시청률에 머물며 좀처럼 힘을 쓰지 못하고 있다. 두 배우의 조합부터 10년 장기 연애를 내세운 서사까지 첫 방송 전부터 기대를 모았지만, 정작 멜로의 핵심인 설렘과 공감은 충분히 끌어내지 못하며 아쉬움을 남겼다.'너 말고 다른 연애'는 10년째 연애 중인 남궁호(서강준 분)와 이미도(안은진 분)의 이야기를 그린다. 어린 시절부터 알고 지낸 두 사람은 오랜 연애 끝에 결혼과 이별을 고민하게 되고, 그 과정에서 각자 새로운 인물을 만나며 관계에도 변화가 생긴다.서강준과 안은진의 만남은 방송 전부터 기대를 모았다. 앞서 두 사람 모두 멜로 연기로 좋은 평가를 받아온 만큼 이들이 그려낼 로맨스에도 관심이 쏠렸기 때문이다. 여기에 풋풋한 첫사랑이나 운명적인 만남이 아닌 10년 장기 연애 커플의 서사를 내세웠다는 점도 평범한 로맨스물과 달랐다.그러나 기대와 달리 씁쓸한 성적표를 받아 들었다. '너 말고 다른 연애'는 1회 2.6%(닐슨코리아 전국 가구 기준)로 출발해 2회 2.8%, 3회 2.5%, 4회 2.6%를 기록했다. 아시안게임 중계로 한 주 결방한 뒤 방송된 5회는 2.1%로 자체 최저치를 찍었고 6회도 2.3%에 그치며 반등에 실패했다.부진의 가장 큰 원인으로는 멜로 장르 특유의 설렘과 공감의 부재가 꼽힌다. 10년의 연애에 공감하기 위해서는 두 사람의 관계에 먼저 몰입할 시간이 필요하다. 그러나 초반부터 이별과 재결합이 빠르게 이어지면서 두 사람의 감정을 깊이 따라가기 어렵다는 아쉬움이 흘러나왔다. 첫 방송부터 키스신과 수위 높은 애정신으로 오랜 연인의 친밀함을 보여줬지만 이들의 사랑과 이별을 함께 안타까워할 만큼의 공감대를 쌓지는 못했다.서강준 역시 남궁호라는 캐릭터로 화제의 중심에 서지 못하고 있다. 방송 이후 온라인에서는 남궁호의 감정이나 서강준의 연기보다 그의 외모와 비주얼을 언급하는 반응이 상대적으로 두드러졌다. 이별 이후 남궁호의 후회와 미련 등 감정선이 깊어지고 있지만, 캐릭터보다 서강준의 얼굴이 더 주목받으면서 멜로 서사에도 충분한 힘을 싣지 못하고 있는 모양새다.'10년 장기 연애'라는 소재도 차별점이 되지 못했다. 권태와 결혼이라는 현실적인 고민에서 출발했지만, 두 사람 곁에 새로운 이성이 등장하면서 결국 익숙한 사각관계로 흘러갔다. 최근에는 이미도가 10년을 만난 남궁호를 두고 다른 남자 한태승(이주안 분)과 키스하면서 장기 연애라는 소재가 흔한 삼각관계에 묻혔다. 또 남궁호와 박수아(조아람 분)의 관계까지 얽히며 갈등 구도만 복잡해졌다.화려한 캐스팅과 차별화된 소재에도 기대했던 시너지는 나오지 않았다. 시청률 반등을 위해서는 익숙한 사각관계에서 벗어나 두 사람의 감정을 더 깊게 파고들고, 캐릭터의 매력을 살릴 만한 장면과 예측을 깨는 전개가 필요하다. 이제 막 반환점을 돈 '너 말고 다른 연애'가 후반부에서는 초반에 놓친 설렘과 공감을 되찾아 분위기를 바꿀 수 있을지 주목된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr