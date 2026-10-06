이상엽 아내, 윤남노 셰프랑 얼마나 친하길래…“멋있는 우주 최강”

배우 이상엽의 아내가 윤남노 셰프의 생일을 축하하며 남다른 친분을 드러냈다.이상엽의 아내는 최근 자신의 SNS에 "세상 즐거운 남노의 생일 파티"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 생일을 맞은 윤남노 셰프를 비롯해 이상엽 부부와 지인들이 한자리에 모인 모습이 담겼다. 윤남노는 케이크를 든 채 유쾌한 표정을 짓고 있으며, 이상엽 역시 윤남노의 어깨에 팔을 두른 채 환한 분위기로 생일을 함께 축하했다.이상엽의 아내는 윤남노를 향해 "멋있고 감동적이고 신나고 그냥 다 하는 우주최강 셰프. 생일 축하합니다"라고 애정 어린 메시지를 남겼다. 남편 이상엽과 함께 윤남노의 특별한 날을 직접 챙기며 돈독한 친분을 보여줬다.윤남노는 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 '요리하는 돌아이'로 출연해 이름을 알렸다. 강렬한 캐릭터와 요리 실력으로 인기를 얻은 뒤 방송과 유튜브 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.한편 이상엽은 2024년 비연예인 여성과 결혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr