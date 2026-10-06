도경완이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

방송인 도경완이 프리랜서 선언 이후 5년 8개월 만에 KBS에 복귀한다.도경완은 오는 8일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에 편셰프로 출연한다. 최근 스튜디오 녹화도 마쳤다.도경완은 2019년 '편스토랑' 첫 방송부터 함께했던 원년 MC다. 이후 KBS를 떠난 그가 약 5년 8개월 만에 친정으로 돌아와 자신이 진행했던 프로그램에 출연하게 됐다.최근 녹화에서 도경완은 "오랜만에 고향집 '편스토랑'에서 편셰프로 인사드립니다. 원년 MC 도지배인 도경완입니다"라고 인사했다. 이어 그는 "5년 8개월 만에 KBS에 오게 됐습니다"라며 복귀 소감을 밝혔다.이번에는 MC가 아닌 편셰프로 요리 실력을 공개한다. 프리랜서 활동 기간 동안 직접 요리를 해온 도경완은 회 뜨기에도 도전한다. 아들 연우와 딸 하영을 위해 만드는 음식부터 아내 장윤정의 입맛을 고려한 메뉴까지 선보일 예정이다.제작진은 "5년 8개월 만에 도경완이 KBS에 돌아왔다. 그 첫 프로그램이 그가 원년 MC로 활약했던 '편스토랑'이라 더욱 의미가 있는 것 같다. 많은 분들이 좋아했던 도경완의 유쾌한 모습은 물론 '도책바가지'로 불릴 만큼 남다른 아내 장윤정 사랑, 가족 사랑, 그의 진솔한 이야기, 필살 요리 실력까지 모두 공개된다"고 밝혔다.도경완이 출연하는 '편스토랑'은 8일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr