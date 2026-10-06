'로또 1등도 출근합니다' 9, 10화가 오는 8일 티빙에서 선공개된다. / 사진제공=티빙(TVING)

배우 이준혁은 '로또 1등도 출근합니다'에서 공은태 역을 맡았다. / 사진제공=티빙(TVING)

'로또 1등도 출근합니다'의 마지막 협상이 시작된다.티빙 오리지널 '로또 1등도 출근합니다'(이하 '로또 1등') 측은 6일 공은태(이준혁 분), 양준호(서현우 분), 정선혁(오대환 분), 마르티나(윤세아 분), 영업 5팀의 모습이 담긴 스틸을 공개했다. 종영을 앞두고 홍성의 향방을 가를 협상과 인물들의 달라진 관계가 예고됐다.공개된 사진 속 공은태와 양준호는 마르티나와 협상 테이블에 마주 앉아 있다. 공은태는 손을 매만지고 있고, 양준호는 굳은 표정으로 상대를 바라본다. 반면 마르티나는 여유로운 태도를 보이고 있다.공은태와 정선혁 사이의 분위기도 달라졌다. 홍성을 두고 대립했던 두 사람은 이전보다 한층 누그러진 표정으로 서로를 마주하고 있어, 갈등이 어떤 방식으로 정리될지 관심이 쏠린다.영업 5팀은 함께 출근하는 모습으로 등장했다. 그동안 이른 시간 홀로 회사에 나오던 공은태 곁에는 양준호, 박기태(홍진기 분), 이지혜(하율리 분), 장향은(백예인 분)이 자리했다.이 가운데 지난 5일 tvN에서 연속 방송된 '로또 1등' 7, 8회는 각각 3.1%, 5.9%(닐슨코리아 전국 기준)의 시청률을 기록했다. 특히 8회는 자체 최고 시청률을 경신했다. 여기에 공개 4주차에도 티빙 주간·주말 구독 기여 1위를 차지하며 관심을 이어가고 있다.'로또 1등' 9, 10회는 오는 8일 오후 6시 티빙에서 선공개된다. tvN에서는 매주 월, 화요일 오후 9시에 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr