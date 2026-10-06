가수 홍경민이 아내와 교복 데이트를 즐긴다. / 사진제공=SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'

'동상이몽2'에 가수 홍경민과 문희준이 출연한다. / 사진제공=SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'

가수 홍경민이 아내 김유나를 향한 평소 모습을 언급했다.6일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍경민, 김유나 부부가 두 딸과 함께 추억 여행을 떠나는 모습이 그려진다. 이날 스튜디오 녹화에는 가수 문희준과 홍경민이 출연했다.녹화 도중 두 사람은 서로의 결혼 생활을 두고 이야기를 나눴다. 문희준이 홍경민에게 "형은 말은 많은데 재미가 없다"고 하자 홍경민은 "적어도 난 아내한테 잔소리는 안 한다"고 맞받아쳐 웃음을 안긴다.이어 홍경민 가족은 '추억 박물관'을 찾았다. 홍경민과 김유나는 과거 교복을 입고 두 딸과 함께 1970년대 과자와 삐삐, 카세트테이프 등 여러 물건을 둘러봤다.과거 홍경민을 다룬 연예 신문도 등장했다. 당시 신문 1면을 장식했던 기사들이 공개되자 스튜디오 출연진도 관련 기억을 꺼내놓으며 당시 상황을 돌아봤다.홍경민은 10살 연하의 해금 연주자 김유나와 2014년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.'동상이몽2'는 매주 화요일 오후 10시 40분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr